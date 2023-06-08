'Такое даже присниться не могло': жители Херсона рассказали о ситуации в городе

Херсон после подрыва Каховской ГЭС российскими террористами затопило. В некоторых районах города уровень воды достигает 1,5 и даже 2 метра.

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Жители Херсона, рассказывая о ситуации в городе, говорят, что происходящее не могло им даже присниться. Об этом они рассказали журналистам проекта "Украинский свидетель".

В Корабельном районе города столь высок уровень воды, что попасть туда можно только в спецзащите. Более того, вода продолжает прибывать.

Пока людям и животным помогают патрульная полиция, ГСЧС, волонтеры и неравнодушные граждане. Они перемещаются по городу с сумками, пакетами и клетками с домашними животными.

Среди эвакуированных также есть предприниматели, чей бизнес пострадал от преступных действий оккупантов.

"Все пострадало. Все пострадали", – говорит владелец одного из затопленных магазинов.

Отмечается, что эвакуация мирных жителей происходит в условиях постоянной опасности, поскольку находящиеся на левом берегу Днепра россияне наносят удары по гражданским из минометов и артиллерии. В эвакуации принимают участие не только местные жители, но и волонтеры со всей страны.

Сами херсонцы спасают не только собственных животных, но и бездомных: одна из местных жительниц забрала с собой собаку, которая привязалась к ней во время эвакуации.

По состоянию на 7 июня эвакуировали около 1500 человек. Волонтеры, полицейские и спасатели увозят людей эвакуационными автобусами в безопасные места.

Стоит отметить, что после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС вода третьи сутки заливает правый и левый берега Херсонщины. Тяжелая ситуация на левом берегу, там затоплено гораздо больше населенных пунктов. В то же время, российские военные не помогают людям. Город Олешки практически все ушел под воду. Жители ночуют на крышах и умоляют о помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты днем 8 июня открыли огонь по Херсону и Херсонскому району в то время, когда в регионе продолжалась эвакуация мирного населения из подтопленных населенных пунктов после подрыва Каховской ГЭС. Есть раненые.

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