Суд перенес рассмотрение апелляции митрополита Павла: названа новая дата

Рассмотрение апелляции по избранию меры пресечения митрополиту Павлу, принадлежащему к Украинской православной церкви московского патриархата, в виде домашнего ареста было перенесено Киевским апелляционным судом. Процедура состоится 21 апреля.

Видео дня

Об этом сообщило издание "Укринформ". Ранее заседание было назначено на сегодня, 10 апреля.

"Заседание перенесли на 21 апреля на 12 часов", – проинформировали в пресс-службе.

Ранее в Киевском апелляционном суде заявили, что рассмотрение этой апелляции было назначено на 10 апреля.

Напомним, утром 1 апреля стало известно, что СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю), называющему себя настоятелем Киево-Печерской лавры. Ему инкриминируют сразу две статьи Уголовного кодекса Украины: 161 (разжигание межрелигиозной розни) и 436 (оправдание вооруженной агрессии РФ).

В Шевченковском районном суде города Киева избрали меру пресечения митрополиту УПЦ МП Павлу. Его отправили под домашний арест на 60 суток с обязательством носить электронный браслет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Успенском соборе Киево-Печерской лавры бывший ее настоятель, митрополит УПЦ МП Павел (Петр Лебедь) одобрил размещение портрета со своим изображением. На рисунке, похожем на икону, церковник стоит рядом с главой Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрием и покойным митрополитом Владимиром Сабоданом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!