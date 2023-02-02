Суд отправил в СИЗО экс-замминистра обороны Шаповалова: назван размер денежного залога

Бывшему заместителю министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов избрали меру пресечения из-за подозрения в лоббировании договоров о закупке продуктов для Вооруженных сил Украины по завышенным ценам. Суд арестовал экс-чиновника сроком на два месяца с возможностью выйти под залог в размере более 400 миллионов гривен.

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Об этом со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщают украинские СМИ. Шаповалов, подавший в отставку после скандала с закупкой продовольствия для ВСУ, в министерстве отвечал за тыловое обеспечение Вооруженных сил.

По данным журналистов, 2 февраля, по ходатайству Государственного бюро расследований, Печерский районный суд города Киева на два месяца арестовал экс-замминистра обороны Вячеслава Шаповалова. Альтернативой содержанию под стражей является возможность внесения залога в размере 402 млн 600 тыс. гривен.

Накануне, 1 февраля, Госбюро расследований объявило о подозрениях трем чиновникам Минобороны, отвечавшим за закупки для армии, среди них был и Шаповалов. По словам генерального прокурора Украины Андрея Костина, последнего подозревают лоббировании договоров о закупке продуктов по завышенным ценам, а также в причастности к закупкам бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд ВСУ низкого качества на общую сумму более 1 млрд грн.

Скандал по поводу закупок продуктов питания для нужд армейцев вспыхнул, когда журналисты обнародовали одно из заключенных соглашений по поставке продовольствия в тыловые части ВСУ. Цены в договоре на 13 млрд гривен вдвое или трижды превышали рыночные и цены в аналогичных сделках Госпогранслужбы, нашлось там место и для яиц по 17 грн за штуку.

В Минобороны расследование журналистов назвали "преднамеренной манипуляцией" и пригрозили заявлением в СБУ. Через несколько дней, 24 января, заместитель Резникова Шаповалов подал в отставку, якобы для того, чтобы "не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ". В Минобороны сообщение об отставке Шаповалова сопровождали пространным рассказом о его заслугах за время работы в министерстве.

А уже 1 февраля работники ДБР по согласованию с Офисом генпрокурора сообщили о подозрении Шаповалову из-за лоббирования заключения договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, а также закупки бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд Вооруженных сил Украины низкого качества на общую сумму свыше 1 млрд грн.

2 февраля правоохранители задержали и поставщиков яиц по 17 грн для ВСУ. На военнослужащих они заработали миллионы.