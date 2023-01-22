''Умышленная манипуляция'': в Минобороны отреагировали на коррупционный скандал и пригрозили СБУ

В Минобороны Украины отреагировали на скандал вокруг закупок продуктов для армии по завышенным ценам. Там заявили, что сведения о содержании закупок услуг питания, распространенных в публичном пространстве, "распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение".

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Руководство МОУ заявило, что обратится в СБУ с требованием провести расследование и наказать тех, кто "распространяет заведомо ложные сведения, наносящие вред интересам обороны в особый период". Реакция Минобороны появилась на Facebook-странице ведомства.

"Приоритетом Министерства обороны Украины была и остается организация качественного и бесперебойного питания военнослужащих, в том числе – в зоне ведения боевых действий. Для этого Министерством в установленном законом порядке осуществляется закупка соответствующих услуг. Сведения о содержании закупок услуг питания, получивших распространение в публичном пространстве , распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение", - заявили в Минобороны.

Там также пообещали отчитаться по скандальной закупке на заседании Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. В МО утверждают, что проведение заседания, на которое руководство ведомства депутаты вызвали накануне для отчета, было личной инициативой министра обороны Алексея Резникова. Оно, согласно сообщению, ориентировочно пройдет в понедельник, 23 января.

"Министр обороны Алексей Резников вчера лично обратился к Председателю Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Александру Завитневичу с просьбой безотлагательно провести заседание Комитета и заслушать исчерпывающую информацию о порядке, обстоятельствах и результатах закупки услуги питания военнослужащих на 2023 год НАБУ и ДБР", - отмечено в сообщении.

В заявлении также подчеркнуто, что Минобороны настаивает на поиске и наказании тех, кто распространял информацию о закупке продуктов для тыловых частей ВСУ по ценам, вдвое или трижды превышающим рыночные.

"Минобороны готовит материалы в Службу безопасности Украины с целью проведения расследования распространения заведомо ложных сведений, которые наносят вред интересам обороны в особый период", - пишут представители МОУ.

Что касается скандального контракта, здесь в МОУ планируют ограничиться проведением служебной проверки.

"Минобороны исповедует принцип нулевой толерантности к коррупции. Относительно эпизодов, приобретающих общественный резонанс, независимо от содержания и характера представления информации, проводится служебная проверка. Относительно процесса и результатов закупок услуги питания также будет проведена внутренняя проверка. В случае выявления нарушений в деятельности должностных лиц Минобороны они будут нести ответственность по закону", - пишут в МОУ.

Напомним, ранее журналисты ZN обнародовали копию контракта, заключенного между Минобороны и компанией "Актив компани" по поставке продуктов питания в тыловые части ВСУ в Черкасской, Черниговской, Житомирской, Киевской, Сумской и Полтавской областях. Общая сумма контракта превышает 13 миллиардов гривен, а цены на продукты в нем (как то десяток яиц за 170 грн вместо 70 или картофель по 22 грн вместо 8 грн за килограмм) - вдвое или втрое превышают рыночные.

Должностные лица компании-поставщика установили журналисты, связаны в прошлом с предприятиями Минобороны, а директор Департамента госзакупок МО, который подписывал контракт, Богдан Хмельницкий, несколько месяцев назад фигурировал в уголовном производстве. Летом у него проводились обыски по делу о хищении на поставке амуниции для военных.

На скандал отреагировали в Верховной Раде Украины: в Комитет по национальной безопасности, обороне и разведке вызвали руководство Минобороны на заседание для отчета. А в Офисе президента Украины еще вчера, 21 января, заявили, что если есть завышение цены при проведении закупок, ответственные должны понести очень суровое наказание.