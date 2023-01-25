Разница оказалась значительной: журналист сравнил цены продуктов, закупленных Минобороны и Госпогранслужбой

После скандала касательно цен на питание в Вооруженных силах Украины журналисты сравнили стоимость закупки продуктов Министерством обороны и Государственной пограничной службой Украины. На целый ряд позиций цены оказались разными.

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При этом отмечается, что питание у бойцов, подопечных и Минобороны, и ГПСУ, одинаковое. Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Николов.

По его словам, военнослужащие уверяют, что воюют в соседних окопах и питаются одинаково. Однако закупочные цены в Минобороны и Госпогранслужбе кардинально отличаются.

Так, Минобороны законтрактовало куриные бедра по 120 гривен за килограмм, а ГПСУ - по 51-78 гривен. Также существенную разницу журналист заметил в ценах на овощи, в частности, в закупках Минобороны картофель стоит 22 грн/кг, а в ГПСУ – 6,90; капуста в Минобороны, 30 грн/кг, а у пограничников в пределах 10-17 грн/кг.

То же самое касается свеклы: 25 грн у Минобороны и 13,5 грн в ГПСУ, лук – 42 грн в Минобороны и у Госпогранслужбы 17-26 грн/кг.

Также журналист отметил, что Минобороны законтрактовало гречневую крупу по 83 грн/кг, а ГПСУ в пределах 53-56 грн, растительное масло 109 грн и 58,6 грн соответственно. При этом стоимость куриных яиц за штуку в закупках ГПСУ составляет 5,10-6,60 гривен.

Николов заметил, что все цены в закупках ГПСУ в полтора раза меньше магазинных, аргументировав это тем, что в оптовых военных поставках нет розничных наценок и маркетинговых выплат.

Напомним, журналисты обнародовали копию контракта, заключенного между Минобороны и компанией "Актив компани" по поставке продуктов питания в тыловые части ВСУ в ряде областей. Общая сумма контракта превышает 13 млрд грн, а цены на продукты в нем вдвое или даже втрое больше рыночных.

В связи с этим руководство Министерства обороны Украины вызвали в Верховную Раду, чтобы оно отчиталось перед членами парламентского Комитета ВРУ по поводу цен, по которым покупают продукты для украинской армии.

В свою очередь министр обороны Алексей Резников прокомментировал скандал касательно питания в Вооруженных силах Украины. Он отметил, что обеспечение воинов качественным и бесперебойным питанием в условиях боевых действий является одним из приоритетов Минобороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку из-за скандала с закупкой продуктов для Вооруженных сил Украины. Он отвечал за тыловое обеспечение ВСУ.

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