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Поставщиков яиц по 17 грн для ВСУ задержали: как работала схема

Ксения Капустинская
Рынки и компании
2 минуты
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Поставщиков-махинаторов задержали

В Украине задержали предпринимателей, которые присваивали бюджетные деньги, выделенные на закупки продуктов для военных. В частности, дельцы продавали военнослужащим яйца по 17 грн. А в целом государству нанесли убытков на 4,6 млн грн.

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Об этом сообщило Госбюро расследований (ГБР). Операция по задержанию проводилась совместно с Службой безопасности Украины (СБУ).

Правоохранители 5 человек. Среди них есть и представители компаний-поставщиков, и военные, которые отвечали за обеспечение воинской части ВСУ (один из военнослужащих вел для дельцов черную бухгалтерию). Номер части и названия компаний в ГБР не сообщают.

У фигурантов дела провели обыски. Правоохранители обнаружили записи черной бухгалтерии, нелегальное оружие и боеприпасы, а также наличные деньги в суме более 1 млн грн.

Нашли более миллиона гривен наличными

Организаторам и участникам схемы грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас готовится выдача им подозрений, а также избрание меры пресечение. Обвинение настаивает на заключении махинаторов под стражу.

Как работала схема по поставке продуктов для ВСУ

"По мнению воров... продукты можно "списать", "съесть на бумаге" и т.д. Одним из таких эпизодов является деятельность фирм, которые среди прочего поставляли яйца по завышенным ценам для Минобороны", – отметили в ГБР.

В целом предприниматели "работали" по классической для махинаторов схеме. Они вносили в документы "виртуальные" продукты, которые якобы были доставлены на склады военным. На самом деле никаких продуктов не существовало. Позже "товар" списывали, так как их якобы уже съели военные.

В схеме участвовали и военные

Оплату за эти продукты заранее проводило Министерство обороны. "Вырученные" деньги предприниматели делили между собой.

Дельцы вели ''черную'' бухгалтерию и хранили оружие

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты опубликовали копию контракта Минобороны и по поставке продуктов питания в тыловые части ВСУ. В частности, в документе указывалась закупка яиц за 170 грн за десяток вместо 70 грн. Цены на другие товары также были завышены в разы. В целом речь шла о закупках более чем на 13 млрд грн.

Договор на поставку еды был заключен с "Актив компани". За этой компанией может стоять Дмитрий Крючков. Буквально за несколько месяцев до подписания контракт "Актив компани" возглавил Валерий Мелеш, который ранее работал в компании Крючкова.

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