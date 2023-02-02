Поставщиков яиц по 17 грн для ВСУ задержали: как работала схема

В Украине задержали предпринимателей, которые присваивали бюджетные деньги, выделенные на закупки продуктов для военных. В частности, дельцы продавали военнослужащим яйца по 17 грн. А в целом государству нанесли убытков на 4,6 млн грн.

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Об этом сообщило Госбюро расследований (ГБР). Операция по задержанию проводилась совместно с Службой безопасности Украины (СБУ).

Правоохранители 5 человек. Среди них есть и представители компаний-поставщиков, и военные, которые отвечали за обеспечение воинской части ВСУ (один из военнослужащих вел для дельцов черную бухгалтерию). Номер части и названия компаний в ГБР не сообщают.

У фигурантов дела провели обыски. Правоохранители обнаружили записи черной бухгалтерии, нелегальное оружие и боеприпасы, а также наличные деньги в суме более 1 млн грн.

Организаторам и участникам схемы грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас готовится выдача им подозрений, а также избрание меры пресечение. Обвинение настаивает на заключении махинаторов под стражу.

Как работала схема по поставке продуктов для ВСУ

"По мнению воров... продукты можно "списать", "съесть на бумаге" и т.д. Одним из таких эпизодов является деятельность фирм, которые среди прочего поставляли яйца по завышенным ценам для Минобороны", – отметили в ГБР.

В целом предприниматели "работали" по классической для махинаторов схеме. Они вносили в документы "виртуальные" продукты, которые якобы были доставлены на склады военным. На самом деле никаких продуктов не существовало. Позже "товар" списывали, так как их якобы уже съели военные.

Оплату за эти продукты заранее проводило Министерство обороны. "Вырученные" деньги предприниматели делили между собой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты опубликовали копию контракта Минобороны и по поставке продуктов питания в тыловые части ВСУ. В частности, в документе указывалась закупка яиц за 170 грн за десяток вместо 70 грн. Цены на другие товары также были завышены в разы. В целом речь шла о закупках более чем на 13 млрд грн.

Договор на поставку еды был заключен с "Актив компани". За этой компанией может стоять Дмитрий Крючков. Буквально за несколько месяцев до подписания контракт "Актив компани" возглавил Валерий Мелеш, который ранее работал в компании Крючкова.

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