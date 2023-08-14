Скандальный митрополит УПЦ МП Павел попал в кардиологию: его прооперировали

Опальный митрополит и священник Украинской православной церкви Московского патриархата, ставший фигурантом сразу по нескольким уголовным делам, Петр Лебедь (Паша Мерседес, как его называют сторонники Православной церкви Украины) экстренно попал в больницу. Его настиг сердечный приступ, из-за чего его прооперировали хирурги.

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Об этом сообщил его адвокат Никита Чекман. Сейчас митрополит находится под присмотром сотрудников кардиологии одной из столичных клиник.

Напомним, что Паша Мерседес, вышел из зала Соломенского суда после внесения залога почти в $1 млн и сразу увеличил число адвокатов. Некоторые них были замечены в резонансных процессах прошлого и также вызывают сомнение в профессиональной чистоплотности.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в апреле подсудимый митрополит в ответ на меру пресечения суда носить электронный браслет весьма эмоционально эксплуатировал тему своего солидного возраста и здоровья.

"У меня все полопаны сосуды, вот здесь такие вены большие.. Можете вешать, конечно, но это будет на вашей совести", – обратился к приставам Лебедь.

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