'Стимулировать молодежь нужно не только финансами': разведчик Ярославский раскритиковал проект 'Контракт 18-24'. Видео

Проект "Контракт 18-24", стартовавший в Украине 11 февраля, является очень важной инициативой. Однако необходимо стимулировать молодежь присоединяться к рядам Вооруженных сил не только с помощью финансов.

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Такой подход, который мы видим сейчас, является неправильным, так как это путь к созданию армии наемников. Такое мнение в выпуске OBOZ.Talk высказал командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский.

"Мы должны все же отталкиваться от мотивации молодых ребят, стремящихся приобщиться. Я считаю, что данный законопроект или данный контракт должны быть смежными с новыми законопроектами", – сказал он.

Должно обсуждаться будущее, а котором те молодые добровольцы, которые сейчас присоединяются к армии, на законодательном уровне будут иметь шанс участвовать в выборах, в создании государства, иметь возможность быть назначенными на руководящие должности в государстве.

"То есть все, кто сейчас не захотят присоединяться к Вооруженным силам Украины, я это говорю не только о 18-23, а о мужчинах, то есть израильский сценарий, не должны в дальнейшем, в своей жизни претендовать на ни одну государственную должность. То есть, это мы должны сейчас зафиксировать как "Отче наш" для нашей страны. Это должно стать мотиватором для молодых ребят, которые сейчас присоединяются к Вооруженным силам Украины, именно это", – заявил военный.

Он добавил, что государство таким образом сейчас очень эффективно привлекает всех молодых парней, но не подтверждает, что они будут служить исключительно в высокотехнологичных войсках. Это дроновые войска, кибербезопасность, все подразделения, связанные с современными технологиями.

"Потому что это молодежь, она гораздо эффективнее будет справляться с этими задачами, чем военнослужащие 50+. Все эти факторы должны быть подрегулированы, и я считаю, что задумка очень эффективная, но она должна быть согласована на законодательном уровне с последующими привилегиями для этих военнослужащих", – сказал Ярославский.

Также он отметил важность ответственности государства в контексте ипотеки в случае, если такой доброволец получит ранение или попадет в плен.

"Когда этот молодой парень попадет в плен или будет ранен, кто будет выполнять эти обязательства? Если он будет ранен, не будет получать зарплату, будет на лечении, что будет с этой ипотекой?" – такие вопросы задал разведчик.

Кроме того, из-за этих контрактов возникли споры внутри войска. Те военные, которые встали в ряды ВСУ раньше и которым еще нет 25 лет, не понимают, чем они отличаются от той молодежи, которая присоединится к войску сейчас.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 11 февраля официально стартовал проект "Контракт 18-24". Это инициатива для молодежи возрастной категории 18-24 лет, которая готова добровольно присоединиться к Силам обороны на один год.

Добровольцам предлагают выплату 1 000 000 гривен, ежемесячное денежное довольствие до 120 000 гривен, возможность воспользоваться "нулевой" ипотекой, обучение за государственные средства, бесплатное медицинское обеспечение, право на выезд за границу после года службы и гарантированное освобождение от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта.

В приложении Резерв+ появилась возможность подать заявку на заключение контрактной службы для граждан с 18 лет. Обновления уже доступны для платформ iOS и Android.

Те добровольцы в возрасте 18-24 лет, которые присоединились к Вооруженным силам раньше 11 февраля, также могут получить миллион гривен. Для получения средств таким военным необходимо обратиться к командирам.

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