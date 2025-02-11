Годовой контракт на 1 млн гривен: в ВСУ стартовал рекрутинг добровольцев в возрасте 18-24 лет

В Украине 11 февраля официально стартовал проект "Контракт 18-24". Это инициатива для молодежи возрастной категории 18-24 лет, которая готова добровольно присоединиться к Силам обороны на один год.

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Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба Министерства обороны. В ведомстве заверили, что речь идет о "достойном финансовом вознаграждении, профессиональной боевой подготовке по стандартам НАТО и социальных гарантиях, которых не дает ни одна гражданская профессия".

Главный акцент – добровольность. Заключение контракта является сознательным выбором каждого, кто хочет внести вклад в защиту страны и получить реальные возможности для личного развития.

"Контракт 18-24" предлагает:

– выплату 1 000 000 гривен (из которых 200 000 грн – сразу, а остальное – двумя частями в течение службы);

– ежемесячное (т.е. дополнительное) денежное довольствие – до 120 000 гривен;

– возможность воспользоваться "нулевой" ипотекой;

– обучение за государственный счет;

– бесплатное медицинское обеспечение, в частности, зубное протезирование;

– право на выезд за границу после года службы;

– гарантированное освобождение от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта.

Министр обороны Рустем Умеров подчеркнул, что этот контракт – не принуждение, не мобилизация и не обязанность.

"Это возможность для людей сделать сознательный выбор, получить боевой опыт и финансовую стабильность всего за один год. Доброволец сам решает: продолжать службу или вернуться к гражданской жизни, имея уникальные перспективы", – заявил он.

Подать заявку можно на сайте 18-24.army.gov.ua или через приложение Резерв+ (после его ближайшего обновления). Далее состоится консультация с рекрутером, заключение контракта и прохождение подготовки в боевых подразделениях.

Как писал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что специальные предложения для добровольцев 18-24 лет разработаны совместно с авторитетными украинскими военными.

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