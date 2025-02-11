Добровольцы до 25 лет, вступившие в ВСУ еще до новых условий контракта, тоже получат по 1 млн грн: в Минобороны сказали, куда обращаться
В Вооруженных силах только сегодня стартовал рекрутинг добровольцев в возрасте 18-24 лет, которым предусмотрена единовременная выплата в размере 1 млн гривен. Но и те добровольцы, которые присоединились к Вооруженным силам ранее 11 февраля, также могут получить указанную сумму.
Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин. По его словам, для получения денег таким военным необходимо обратиться к командирам.
"Несправедливо, наверное, пренебречь теми людьми, которые уже сделали этот шаг. Выплата единовременного денежного вознаграждения в размере одного миллиона гривен предусмотрена тем военнослужащим рядового, сержантского и старшинского состава, которые присоединились к армии в возрасте до 25 лет, еще до того, как новые условия контракта вступили в силу", – отметил представитель Минобороны.
Об этих деньгах должны позаботиться непосредственные командиры юношей-добровольцев.
"То есть эти люди могут обратиться к своим командирам и узнать алгоритм получения этого денежного вознаграждения", – пояснил Лазуткин.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине официально стартовал проект "Контракт 18-24". Это инициатива для молодежи возрастной категории 18-24 лет, которая готова добровольно присоединиться к Силам обороны на один год.
В Минобороны пообещали юношам "достойное финансовое вознаграждение, профессиональную боевую подготовку по стандартам НАТО и социальные гарантии, которых не дает ни одна гражданская профессия". Но главный акцент – добровольность. Заключение контракта является сознательным выбором каждого, кто хочет внести вклад в защиту страны.
Ранее президент Владимир Зеленский объяснял, что специальные предложения для добровольцев 18-24 лет разработаны совместно с авторитетными украинскими военными.
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