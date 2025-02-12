В один клик: у 'Резерв+' появилась возможность подать заявку на контрактную службу с 18 лет

В приложении Резерв+ появилась возможность подать заявку на заключение контрактной службы для граждан с 18 лет. В частности, обновления уже доступны для платформ iOS и Android.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины 12 февраля. В обновленной версии есть список вакансий и условия для подписания контракта.

"Теперь здесь есть возможность подать заявку на заключение добровольного годового контракта в рамках проекта Минобороны "Контракт 18-24" в один клик. Вы сможете найти вакансии, ознакомиться с условиями службы и перечнем бригад для выбора для подписания "Контракта 18-24", – говорится в сообщении.

В Минобороны напомнили, что "Контракт 18-24" является исключительно добровольной возможностью для молодых людей в возрасте с 18 до 24 лет присоединиться на военную службу в ряды Вооруженных сил Украины на 1 год с расширенным финансовым и социальным пакетом.

Напомним, 8 февраля в приложении "Резерв+" произошел масштабный сбой, в результате которого украинцы не могли зайти в электронный кабинет. При попытке авторизации программа выдавала ошибку, а у некоторых пользователей появлялось сообщение о "технических неисправностях".

Как сообщал OBOZ.UA, 21 января заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что в приложении Резерв+ возобновили отсрочку для студентов и аспирантов. Теперь идет работа над тем, чтобы другие типы отсрочек тоже были доступны.

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