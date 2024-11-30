Стерненко обручился: что известно о его невесте

Известный украинский волонтер и блогер Сергей Стерненко в субботу, 30 ноября, отметил, что обручился. Его избранницей стала Наталья Усатенко.

Видео дня

Об этом в сети сообщил сам активист. Сергей не сказал, с кем он обручился, однако показал фотографии, где он в кадре именно с Наталией.

На обоих снимках пара возле Софийского собора в Киеве.

"Обручились. Спасибо тебе за то, что всегда со мной, в самые тяжелые моменты жизни и во время всех взлетов и падений. Люблю", – признался Сергей.

Ранее он рассказывал, что знаком с девушкой еще с 2016 года, а познакомилась пара "во время суда по россиянам и коллаборантам".

Речь идет о событиях в Одессе 2 мая 2014 года. Напомним, что в тот день около двух тысяч человек в городе приняли участие в акции "За единство Украины". Однако на Греческой площади они столкнулись с группой из примерно 300 пророссийских лиц, выступавших за "федерализацию Украины".

В столкновениях были застрелены двое проевропейских активистов. Пророссийских титушек погнали к Куликовому полю, но сторонники Москвы забаррикадировались в Доме профсоюзов. Обе стороны бросали друг в друга коктейли Молотова, в результате чего внутри здания вспыхнул пожар, во время которого умерли 42 местных пророссийских титушек.

Также известно – по крайней мере, так утверждал сам Сергей – что нападения в 2018 году, из-за которых он при самозащите убил человека, были совершены не только на него, но и на Наталью.

Как сообщал OBOZ.UA, девушка является уроженкой Донецкой области. В 2019 году ее задержали за рулем авто Toyota, которое было в розыске прокуратуры за правонарушения в сфере экономики.

Также Усатенко работала в пресс-службе министерства здравоохранения Украины Ульяны Супрун.

Кстати, недавно Сергей сообщил, что находится в розыске Приморского территориального центра комплектования. В Вооруженных силах Украины также прокомментировали эту ситуацию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!