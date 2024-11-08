ТЦК объявил Стерненко в 'розыск': активист возмутился ложью и 'сливом' его личных данных вражеской агентуре

Украинский активист Сергей Стерненко сообщил, что 6 ноября узнал о своем розыске Приморским территориальным центром комплектования и соцподдержки (Одесская область). Он считает, что это может быть "привет от армейской системы" из-за его критики в адрес военного командования и призывов провести реформу.

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Об этом активист написал в Telegram. После резонанса Одесский областной ТЦК и СП отреагировал в Facebook, заявив, что (по состоянию на 8 ноября) Стерненко уже посетил военкомат, оплатил там административный штраф (17 000 гривен) за нарушение правил военного учета и был направлен на военно-врачебную комиссию.

"Эти факты свидетельствуют о том, что господин Стерненко был осведомлен о необходимости выполнения обязанностей как военнообязанного и принял соответствующие меры по урегулированию своего статуса", – заверили в ТЦК.

Там также опровергли, что розыск является "местью". Пресс-служба подчеркнула, что эти обвинения "безосновательны и имеют целью вызвать симпатию у общественности и сформировать негативное впечатление о работе ТЦК и СП".

Позиция Стерненко

Активист публично сообщил о своем розыске 7 ноября, отметив, что сам узнал об этом за день до этого из неофициальных источников – скандального издания "Страна" и пропагандистского российского Russia Today.

Как разыскиваемого его оформил Приморский ТЦК и переслал соответствующие документы правоохранителям. "А полиция уже сообщила не меня, а россиян и агентуру. Прекрасные союзники", – возмутился украинец.

Он показал скриншот из приложения Резерв+. Статуса "в розыске" там не было.

"Повестку якобы отправляли мне в Одессу, откуда я переехал шесть лет назад. В Резерв+ еще в мае указал свой адрес в Киеве... Сюда ничего не приходило. Повестка поехала ни по адресу проживания, ни по прописке", – указал на странный момент Стерненко.

Он добавил, что будет разбираться в ситуации. "Сам факт сливов через россиян и агентуру – показательный", – подытожил активист.

8 ноября, после того как "Страна" опубликовала фотокопии постановления Приморского ТЦК о наложение штрафа, Стерненко заявил в Telegram, что в его распоряжении есть только протокол, а не этот документ. "Российские агенты его [постановление] получили, а я до сих пор нет", – отметил он.

"И еще вопрос: вы сознательно предоставили вражеской агентуре документы с моим фактическим адресом проживания или просто натупили? Потому что россияне меня хотят убить за обеспечение войска 115К+ дронов. И такие действия ставят под угрозу мою жизнь", – возмутился мужчина.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Сейчас штрафы за нарушение правил воинского учета в Украине варьируются от 1700 до 5100 гривен в зависимости от степени нарушения.

– Аналитики установили, что за год количество долгов за штрафы от ТЦК в Украине выросло вдвое. Однако лишь 39% просроченных штрафов уплачено в этом году.

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