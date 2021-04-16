Степанов уточнил заявление о карантине на Пасху

В Украине не намерены вводить новые карантинные ограничения на Пасху и майские праздники.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина. По его словам, адаптивный карантин показывает свою эффективность в борьбе с коронавирусом (COVID-19).

"Мы не говорили о новых ограничениях. Мы не планируем изменений в наш адаптивный карантин, где все четко изложено. Он работает. Мы это видим сейчас, как бы его безапелляционно не пытались критиковать. Но все мы увидели, что он является полностью действенным", – рассказал глава Минздрава.

Степанов также добавил, что возможно до праздников Киев выйдет из "красной" зоны карантина. При этом министр призвал украинцев соблюдать карантинные меры.

Ранее Степанов сообщил, что в Украине на Пасхальные праздники будет действовать особый режим. В Минздраве граждан будут просить по возможности ограничить свои контакты и избегать больших скоплений людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве могут продлить жесткий карантин до 15 мая, если ситуация с распространением коронавируса не улучшится.