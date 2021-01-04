Украина продолжила переговоры о поставках вакцины с несколькими компаниями

Украина продолжила переговоры о поставках вакцины от коронавируса с несколькими иностранными компаниями после подписания договора с китайской компанией Sinovac Biotech.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента (ОП) по итогам традиционного селекторного совещания у главы государства. На нем Владимир Зеленский также поставил задачу ускорить создание реестра вакцинированных лиц.

Президенту доложили, что в ближайшее время Кабинет министров издаст постановление, благодаря которому ускорятся выплаты семьям медработников, умерших во время противодействия пандемии COVID-19.

Кроме этого, в ОП сообщили, что, по информации главы Нацполиции Игоря Клименко, за нарушение масочного режима в течение новогодних праздников правоохранители составили 6,5 тыс. протоколов.

Напомним, что накануне Нового года Украина подписала контракт о поставках вакцины производства компании Sinovac Biotech. В максимально короткие сроки она должна получить 1,9 миллиона доз этого препарата.

Договор на закупку, заключенный с китайской компанией Sinovac Biotech, опубликован в системе государственных закупок ProZorro. Из него свидетельствует, что стоимость одной дозы препарата составляет $18 – это один из самых дорогих подобных препаратов наряду с вакциной от Moderna.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что украинцы критически отреагировали на намерение государства закупить китайскую вакцину Sinovac Biotech (Китай). Людей возмутила не только цена, но и выбором производителя препарата.