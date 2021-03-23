Степанов рассказал, сколько доз вакцины против COVID-19 утилизировали в Украине

По состоянию на 23 марта, почти за месяц иммунизационной кампании, в Украине было утилизировано 345 доз вакцины от коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Завтрак с 1+1". Чиновник напомнил, что всего в страну было ввезено 500 тысяч доз препарата для борьбы с болезнью (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сейчас по разным причинам было утилизировано 345 неиспользованных доз из 500 тысяч, которые завезли в Украину", – сказал чиновник.

Напомним, ранее инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко сообщила, что часть вакцины от коронавируса CoviShield, которой прививают украинцев, выбрасывается. Причина – короткий срок ее хранения после открытия ампулы.

Чтобы избежать такой проблемы, в Украине приняли решение об использовании остатков вакцины против COVID-19 для прививки общественных деятелей. Это сделали для популяризации вакцинации.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству здравоохранения быстрее вакцинировать против коронавируса тех украинцев, которые записались на прививку через мобильное приложение Дія.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-пульмонолог Светлана Гук объяснила, что скорость продвижения кампании по иммунизации украинцев против коронавируса зависит от количества привезенных вакцин и бригад, вовлеченных в процесс. По ее словам, в больницах все налажено для быстрой работы и ни одна доза вакцины не теряется.