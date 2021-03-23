Степанов розповів, скільки доз вакцини проти COVID-19 утилізували в Україні

Станом на 23 березня, за майже місяць імунізаційної кампанії, в Україні було утилізовано 345 доз вакцини від коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Сніданок з 1+1". Урядовець нагадав, що загалом в країну було ввезено 500 тисяч доз препарату для боротьби із хворобою (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Наразі з різних причин було утилізовано 345 невикористаних доз із 500 тисяч, які завезли в Україну", – сказав урядовець.

Нагадаємо, раніше інфекціоністка Чернівецької обласної лікарні Ольга Кобевко повідомила, що частина вакцини від коронавірусу CoviShield, якою щеплюють українців, викидається. Причина – короткий термін її зберігання після відкриття ампул.

Аби уникнути такої проблеми, в Україні ухвалили рішення про використання залишків вакцини проти COVID-19 для щеплення громадських діячів. Це зробили для популяризації вакцинації.

Крім того, прем'єр-міністр Україні Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров'я швидше вакцинувати проти коронавірусу тих українців, які записалися на щеплення через мобільний застосунок Дія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарка-пульмонологиня Світлана Гук пояснила, що швидкістьпросування кампанії з імунізації українців проти коронавірусу залежить від кількості привезених вакцин та бригад, залучених до процесу. За її словами, в лікарнях все налагоджено для швидкої роботи й жодна доза вакцини не втрачається.