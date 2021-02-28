В Украине выбросили остатки ампул с вакцинами против COVID-19: названа причина

Часть вакцины от коронавируса CoviShield, которой прививают украинцев, выбрасывается.

Как рассказала "Сегодня" инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко, утилизировать несколько доз приходится из-за короткого срока хранения вакцины.

"Вчера, например, у нас утилизировали шесть доз вакцины. Флакон после открытия можно хранить не более шести часов. В одном флаконе – 10 доз, а вчера привили 54 человека и остатки утилизировали", – отметила она.

По словам медика, эти остатки можно было бы использовать, прививая чиновников, чтобы повысить доверие людей к препарату и вакцинации в целом.

"Чиновники не хотят быть примером для медиков, не хотят брать ответственность за качество вакцины... На эти шесть доз можно было бы вакцинироваться чиновникам, и они бы этим доказали, что бояться нечего. Этого не произошло, и вакцину просто выкинули", – подчеркнула Кобевко.

Как сообщал OBOZREVATEL, вакцины против COVID-19, которые не успеют использовать в Украине на первом этапе прививочной кампании, правительство якобы планирует перепродать по себестоимости в частные клиники.