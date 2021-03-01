В Украине разрешили вне очереди вакцинировать общественных деятелей: названы условия

В Украине при наличии остатков вакцины против COVID-19 разрешили прививать этими дозами общественных деятелей.

Такое решение было принято для популяризации вакцинации. Приказ об этом подписало Министерство здравоохранения 1 марта, сообщил Центр общественного здоровья Украины на странице в Facebook.

В ЦОЗ пояснили, что вакцина CoviShield поставляется в страну во флаконах, рассчитанных на 10 доз. После вскрытия флакона препарат нужно использовать в течение шести часов, столько же продолжается одна сессия мобильной выездной бригады.

Повторное замораживание уже открытого флакона или использования его после шести часов с момента открытия запрещено. Такие дозы вакцины должны быть утилизированы.

С целью снижения рисков недоиспользования вакцины с уже открытых флаконов, согласно приказу, общественных деятелей, деятелей культуры и спорта, лидеров религиозных общин и т.д. рекомендуется вакцинировать в случаях, когда во время прививочной сессии:

зафиксирован отказ от укола среди тех людей, которые предварительно давали согласие на прививку;

обнаружены противопоказания у тех, кто пришел на вакцинальную сессию;

количества людей, которые прививаются в день работы мобильной бригады, недостаточно для полного использования всех открытых флаконов с вакциной.

Напомним, в Украине выбросили часть неиспользованной вакцины против коронавируса, поскольку определенные медики, записанные на первоочередную вакцинацию, не смогли прийти на процедуру.

Инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко рассказала, что остатки вакцины утилизируются из-за короткого срока хранения.

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