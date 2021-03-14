В AstraZeneca отреагировали на опасения стран ЕС и приостановку вакцинации

Компания AstraZeneca заявила, что вакцина от коронавируса ее производстваявляется безопасной, а доказательств повышенного риска возникновения тромбов от препарата нет.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном 14 марта на сайте компании в ответ на заявление нескольких европейских стран о приостановке вакцинации препаратом AstraZeneca из-за сообщений о случаях возникновения тромбов после прививки.

По данным AstraZeneca, исследователи изучили состояние более 17 млн людей, сделавших прививку этим препаратом, и не выявили данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.

В компании заявили, что, по состоянию на 8 марта в Евросоюзе и Великобритании было выявлено 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых, что "гораздо меньше, чем можно было бы ожидать".

Согласно данным компании, причиной образования тромбов была не вакцина.

Напомним, что вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили в ряде стран ЕС. Европейское агентство лекарственных средств выясняет, связано ли как-то прививание с образованием тромбов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Австрия приостановила вакцинацию одной партией препарата AstraZeneca в связи с расследованием смерти человека и заболевания другого после прививки.

Примеру Австрии последовали Эстония, Литва, Люксембург и Латвия.

14 марта стало известно, что использование вакцины от коронавируса производства корпорации AstraZeneca приостановлено в Ирландии,