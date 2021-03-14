В AstraZeneca отреагировали на опасения стран ЕС и приостановку вакцинации
Компания AstraZeneca заявила, что вакцина от коронавируса ее производстваявляется безопасной, а доказательств повышенного риска возникновения тромбов от препарата нет.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном 14 марта на сайте компании в ответ на заявление нескольких европейских стран о приостановке вакцинации препаратом AstraZeneca из-за сообщений о случаях возникновения тромбов после прививки.
По данным AstraZeneca, исследователи изучили состояние более 17 млн людей, сделавших прививку этим препаратом, и не выявили данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.
В компании заявили, что, по состоянию на 8 марта в Евросоюзе и Великобритании было выявлено 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых, что "гораздо меньше, чем можно было бы ожидать".
Согласно данным компании, причиной образования тромбов была не вакцина.
Напомним, что вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили в ряде стран ЕС. Европейское агентство лекарственных средств выясняет, связано ли как-то прививание с образованием тромбов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Австрия приостановила вакцинацию одной партией препарата AstraZeneca в связи с расследованием смерти человека и заболевания другого после прививки.
Примеру Австрии последовали Эстония, Литва, Люксембург и Латвия.
14 марта стало известно, что использование вакцины от коронавируса производства корпорации AstraZeneca приостановлено в Ирландии,
В Южной Корее не установили связь между вакцинацией препаратом AstraZeneca и смертью привитых людей.
В ВОЗ дали рекомендации по применению препарата AstraZeneca. В частности, ее следует принимать двумя дозами (интервал 8-12 недель) всем взрослым от 18 лет.
Представители Национальной службы здравоохранения Британии (NHS) заявили, что одна прививка от коронавируса вакциной производства Oxford/AstraZeneca снижает риск госпитализации из-за болезни более чем на 90%.