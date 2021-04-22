Степанов – о карантине на Пасху: COVID – атеист, для него нет праздников

В Украине не планируют вводить дополнительные карантинные ограничения из-за COVID-19 на Пасху. Церкви при этом призвали создать такие условия, которые позволят верующим безопасно посетить храмы во время праздника.

Об этом на своей странице в Facebook в четверг, 22 апреля, сообщил Максим Степанов, глава Министерства здравоохранения Украины. Он попросил украинцев соблюдать установленные правила карантина и носить маски.

"Надо носить маски правильно, потому что это не амулет – в кармане она вас не защитит. Избегать скоплений людей и праздновать в узком семейном кругу", – подчеркнул Степанов.

Министр также напомнил о том, что пик этой волны коронавируса пройден, однако это не повод расслабляться. Он отметил, что важно соблюдать противоэпидемические меры, чтобы Пасха не спровоцировала рост заболеваемости коронавирусом.

"Помните, что COVID – атеист, для него нет праздников, не дайте ему повод затмить светлое Воскресение Христово. Берегите себя и близких!" – написал глава Минздрава.

Напомним, ранее Максим Степанов говорил о том, что в Украине не намерены вводить новые карантинные ограничения на Пасху и майские праздники. Его заместитель Виктор Ляшко также заверил, что в Украине не введут локдаун.

В то же время глава Минздрава предупредил о том, что в министерстве прогнозируют рост количества больных коронавирусом через две-три недели после пасхальных праздников. Хотя уровень будущего возможного ухудшения ситуации не называют.

Как сообщал OBOZREVATEL, строгий карантин в Киевской области продлили еще на неделю – до 30 апреля. Соответствующее решение во время внеочередного заседания приняла областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.