Ляшко ответил, будет ли локдаун на Пасху и к чему готовиться украинцам

Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заверил, что в Украине не введут локдаун на пасхальные и майские праздники.

В то же время специалисты Минздрава с представителями местной власти и церковниками пытаются "достучаться до всех" и исключить большие скопления людей, чтобы предотвратить вспышки COVID-19 после затяжных выходных. Об этом он сказал в эфире "Сніданку з 1+1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У нас наблюдается стабилизация заболеваемости. Майские и пасхальные праздники – массовая миграция людей, будут празднования в храмах. Ключевой вопрос – как достучаться до всех, что мы находимся в пандемии и что соблюдение карантинных норм необходимо", – отметил Ляшко.

По его словам, на этой неделе состоится общая встреча главы правительства со Всеукраинским советом церквей, где дополнительно будут проработаны алгоритмы для проведения служб в храмах в соответствии с противоэпидемическими нормами. В общем сейчас идут переговоры с представителями церквей для того, чтобы празднование Пасхи сделать максимально безопасным в этом году.

Также санврач подчеркнул, что выходом может стать уменьшение количества праздничных литургий, а пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, в Минздраве рекомендуют вообще не входить внутрь храма.

"И, если есть возможность, пусть кто-то один из домохозяйства пойдет святить пасху. Локдаун сейчас не планируется на майские праздники", – отметил Ляшко.

В то же время в правительстве отчитываются, что адаптивный карантин и локдаун в некоторых регионах дает результаты: количество новых больных сократилась, несколько областей готовятся к выходу из "красной" зоны.

Добавим: митрополит РПЦ в Украине (УПЦ МП), скандальный настоятель Киево-Печерской Лавры Павел (Лебедь) 19 апреля отпраздновал 60-летие с нарушением карантинных норм.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее глава Минздрава Максим Степанов заверил, что в Украине не намерены вводить новые карантинные ограничения на Пасху и майские праздники.