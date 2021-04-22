В Киевской области продлили жесткий карантин: какие ограничения будут действовать

Строгий карантин в Киевской области продлили еще на неделю – до 30 апреля.

Соответствующее решение во время внеочередного заседания в четверг, 22 апреля, приняла областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, выходя из сложившейся ситуации с заболеваемостью COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОГА в Facebook.

На Киевщине продолжают действовать все противоэпидемические мероприятия "красной" зоны, а также дополнительные, принятые еще 2 апреля. Что касается последних, то они предусматривают такие шаги:

рекомендовать (в зависимости от эпидемического состояния на отдельных территориях) решениями местных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС приостанавливать работу учреждений дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности;

позволить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме таких часов: с 7:00 по 10:00 и с 16:00 до 20:00;

осуществлять перевозки пассажиров в количестве 50% от предусмотренной технической характеристикой транспортного средства;

рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 пожилых людей.

"Ситуация с заболеванием COVID-19 в нашей области пока остается сложной. По данным областного лабораторного центра, только за последние сутки зафиксировано 877 новых случаев заболевания. Количество госпитализации также остается на высоком уровне. Поэтому комиссия приняла решение продлить дополнительные противоэпидемические мероприятия в области", – сообщил первый заместитель главы КОГА Дмитрий Назаренко.

Как ранее писал OBOZREVATEL: