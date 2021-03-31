Степанов назвал область Украины, которая скоро попадет в "красную" зону из-за COVID-19

Вскоре Хмельницкая область может попасть в "красную" карантинную зону из-за крайне напряженной ситуации с коронавирусом.

Об этом во время заседания Кабинета министров 31 марта, которое транслировалось на YouTube-канале правительства, заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, вопрос будет решен уже в ближайшее время (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Что касается остальных областей, которые пока не находятся на "красном" уровне опасности, наиболее напряженная ситуация – в Хмельницкой области. Исходя из показателей, мы видим, что в ближайшие дни она может быть переведена на "красный" уровень епидопасности", – сказал глава Минздрава.

По его словам, тревогу вызывают нарушения эпидемиологических критериев, изложенных в постановлении №1236.

"Один из главных элементов – нужно именно сейчас безусловное соблюдение карантинных мер. Мир другого не придумал", – подытожил Степанов.

Напомним, во Львове городская комиссия по чрезвычайным ситуациям решила продлить локдаун до 12 апреля.

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