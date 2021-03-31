Степанов назвал область Украины, которая скоро попадет в "красную" зону из-за COVID-19
Вскоре Хмельницкая область может попасть в "красную" карантинную зону из-за крайне напряженной ситуации с коронавирусом.
Об этом во время заседания Кабинета министров 31 марта, которое транслировалось на YouTube-канале правительства, заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, вопрос будет решен уже в ближайшее время (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Что касается остальных областей, которые пока не находятся на "красном" уровне опасности, наиболее напряженная ситуация – в Хмельницкой области. Исходя из показателей, мы видим, что в ближайшие дни она может быть переведена на "красный" уровень епидопасности", – сказал глава Минздрава.
По его словам, тревогу вызывают нарушения эпидемиологических критериев, изложенных в постановлении №1236.
"Один из главных элементов – нужно именно сейчас безусловное соблюдение карантинных мер. Мир другого не придумал", – подытожил Степанов.
Напомним, во Львове городская комиссия по чрезвычайным ситуациям решила продлить локдаун до 12 апреля.
Как сообщал OBOZREVATEL:
главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что сейчас нет необходимости вводить локдаун на всей территории Украины. Ведь там, где карантинные ограничения ввели раньше, ситуация уже стабилизировалась.
Между тем мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице могут закрыть учебные заведения и остановить транспорт из-за стремительного распространения коронавирусной болезни.
А в части Полтавской области решили усилить карантин с 3 по 17 апреля.