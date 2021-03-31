Кличко сказал, когда введут локдаун в Киеве

Василий Михальчук
Василий Михальчук
Жизнь столицы
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Кличко сказал, когда введут локдаун в Киеве

В Киеве могут закрыть учебные заведения и остановить транспорт из-за стремительного распространения коронавирусной болезни.

Об этом в среду, 31 марта, заявил мэр Киева Виталий Кличко на ежедневном пресс-брифинге.

"Если ситуация не улучшится, то городские власти будут вынуждены ввести более жесткие карантинные ограничения. Речь идет, в первую очередь о работе детсадов и школ", – заявил мэр города.

Также он намекнул, что в столице могут полностью остановить работу общественного транспорта.

Вместе с тем глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что ввести локдаун в Киеве могут уже в пятницу, 2 апреля. Однако глава КГГА эти слова не подтвердил.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в течение прошлых суток, 30 марта, зарегистрировали 1100 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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