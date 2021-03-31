Ляшко сказал, какие области могут обойтись без локдауна
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что на данный момент нет потребности вводить локдаун на всей территории Украины.
По его словам, ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизировалась в областях, где ввели карантинные ограничения ранее. Об этом Ляшко заявил в эфире программы "Мокрик по живому" на hromadske.
"Поэтому сегодня говорить, что нужно закрывать всю Украину нельзя. Для Ивано-Франковской области поздно, потому что они сделали это раньше. Такая же ситуация в Закарпатской области", – сказал Ляшко.
Он отметил, что улучшение ситуации наблюдается в Черновцах и Житомирской области, которая одна из первых зашла в карантинные ограничения.
"Киев показывает стабилизацию. Вчера был первый день, когда не было роста количества госпитализированных и случаев", – отметил главный санитарный врач.
Ситуация с коронавирусом в Херсонской и Кировоградской областях сейчас также стабильная. В Черкасской области кровати с кислородом заняты на 36%.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина может стать наиболее пострадавшей страной от пандемии коронавируса в мире из-за слабой противоэпидемической системы, считает Ольга Голубовская.