Степанов назвал количество побочных реакций на вакцину против коронавируса в Украине

В Украине по состоянию на понедельник, 22 марта, против коронавируса вакцинировали 111 025 человек. При этом только у 495 из них были зафиксированы незначительные побочные реакции на прививку.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"У нас менее 0,5% всех побочных реакций от вакцинации – 111 тыс. человек провакцинировано и 495 незначительных реакций", – сказал глава Минздрава.

Степанов рассказал, что в Украине планируют создать специальный фонд, который будет предоставлять компенсации за возможные последствия прививок против COVID-19. В таком случае человек не только будет лечиться за счет государства, а еще получит выплату.

"Мы говорим о компенсации, которая может быть в результате причиненного вреда в результате вакцинации. Например, если вакцинация приведет к какому-то заболевания, в результате чего будет установлена инвалидность. Нужно будет осуществить выплаты этому человеку, кроме лечения за счет государства", – отметил министр.

Напомним, в Верховной Раде приняли законопроект №5247, которым освободили от ответственности за негативные последствия вакцинации производителей вакцины от COVID-19, а также привлеченных медиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приказал быстрее вакцинировать украинцев, записавшихся через приложение Дія.