Нардепы отменили ответственность медиков за последствия вакцинации

В Верховной Раде приняли законопроект №5247, которым освободили от ответственности за негативные последствия вакцинации производителей вакцины от COVID-19, а также привлеченных медиков.

За данное решение в пятницу, 19 марта, проголосовали 236 народных депутатов. Свои голоса отдали 205 нардепов из "Слуги народа", "Батьківщина" – 7, "Довіра" – 11, "За майбутнє" – 8 и внефракционные – 5.

Инициатором был Кабинет министров, который сообщил, что принятие закона обусловлено участием Украины в программе COVAX, благодаря которой страна получит вакцину от коронавируса, в частности Pfizer.

Согласно принятому закону Минздрав по решению правительства сможет принимать обязательства от имени Украины, связанные с применением вакцин, в том числе об освобождении от гражданской ответственности производителя (владельца) регистрационного удостоверения.

Также ответственности за любые последствия, вызванные применением таких вакцин, могут избежать медики, которых привлекут к вакцинации.

Отметим, что ранее в Минздраве рассказали, когда Украина получит вакцину Pfizer.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что украинцам не стоит отказываться от вакцинации, надеясь на будущую доставку вакцины Pfizer, поскольку права выбора препарата перед вакцинацией не будет.