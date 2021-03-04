Статистика COVID-19 в Украине пошла вверх: за сутки больше 10 тыс. больных
В Украине коронавирус диагностировали в 10 057 человек в сутки, в этот список больных попали 611 детей и 388 медработников. На утро 4 марта общее количество заражений достигло 1 374 762.
Из них 26 591 украинец стал жертвой COVID-19 (+194 умерших), однако 1 186 873 победили его (+4837). Такие данные предоставил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, обновил их и сайт СНБО.
Больше всего новых заражений выявили в Житомирской области – 888, Киеве – 868, Винницкой – 827, Ивано-Франковской – 776, Закарпатской – 679 и Черновицкой областях – 626. Кроме этого, госпитализирован еще 3271 пациент.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 868 случаев;
Винницкая область – 827 случаев;
Волынская область – 652 случая;
Днепропетровская область – 384 случая;
Донецкая область – 280 случаев;
Житомирская область – 888 случаев;
Закарпатская область – 679 случаев;
Запорожская область – 180 случаев;
Ивано-Франковская область – 776 случаев;
Киевская область – 423 случая;
Кировоградская область – 93 случая;
Луганская область – 53 случая;
Львовская область – 590 случаев;
Николаевская область – 197 случаев;
Одесская область – 483 случая;
Полтавская область – 253 случая;
Ривненская область – 202 случая;
Сумская область – 297 случаев;
Тернопольская область – 457 случаев;
Харьковская область – 442 случая;
Херсонская область – 36 случаев;
Хмельницкая область – 357 случаев;
Черкасская область – 241 случай;
Черновицкая область – 626 случаев;
Черниговская область – 167 случаев.
Напомним, что в официальной статистике не отражается информация о заболеваемости среди жителей временно оккупированных районов Донетчины, Луганщины и Крыма.
В течение суток в Украине провели 83 086 тестирований на COVID-19, в частности 38 068 методом ПЦР, 16 265 методом ИФА, а также 28 753 исследования экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. А за все время пандемии – 7 021 993 ПЦР-тестирования.
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