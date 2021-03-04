Статистика COVID-19 в Украине пошла вверх: за сутки больше 10 тыс. больных

В Украине коронавирус диагностировали в 10 057 человек в сутки, в этот список больных попали 611 детей и 388 медработников. На утро 4 марта общее количество заражений достигло 1 374 762.

Из них 26 591 украинец стал жертвой COVID-19 (+194 умерших), однако 1 186 873 победили его (+4837). Такие данные предоставил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, обновил их и сайт СНБО.

Больше всего новых заражений выявили в Житомирской области – 888, Киеве – 868, Винницкой – 827, Ивано-Франковской – 776, Закарпатской – 679 и Черновицкой областях – 626. Кроме этого, госпитализирован еще 3271 пациент.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 868 случаев;

Винницкая область – 827 случаев;

Волынская область – 652 случая;

Днепропетровская область – 384 случая;

Донецкая область – 280 случаев;

Житомирская область – 888 случаев;

Закарпатская область – 679 случаев;

Запорожская область – 180 случаев;

Ивано-Франковская область – 776 случаев;

Киевская область – 423 случая;

Кировоградская область – 93 случая;

Луганская область – 53 случая;

Львовская область – 590 случаев;

Николаевская область – 197 случаев;

Одесская область – 483 случая;

Полтавская область – 253 случая;

Ривненская область – 202 случая;

Сумская область – 297 случаев;

Тернопольская область – 457 случаев;

Харьковская область – 442 случая;

Херсонская область – 36 случаев;

Хмельницкая область – 357 случаев;

Черкасская область – 241 случай;

Черновицкая область – 626 случаев;

Черниговская область – 167 случаев.

Напомним, что в официальной статистике не отражается информация о заболеваемости среди жителей временно оккупированных районов Донетчины, Луганщины и Крыма.

В течение суток в Украине провели 83 086 тестирований на COVID-19, в частности 38 068 методом ПЦР, 16 265 методом ИФА, а также 28 753 исследования экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. А за все время пандемии – 7 021 993 ПЦР-тестирования.

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