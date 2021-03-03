COVID-19 ударит по всей Украине: в Минздраве дали прогноз по локдауну и назвали причины новой волны

Нынешний рост заболеваемости коронавирусом в Украине был прогнозируемым, поскольку в феврале кривая по острым респираторным инфекциям ежегодно шла вверх. Вскоре вспышки инфекции покроют и другие регионы страны.

Однако общенациональный карантин из-за вспышек в западных областях усиливать не будут, это нелогично по отношению к регионам с низкими цифрами – рассказал в блиц-интервью OBOZREVATEL главный врач Украинского центра контроля и мониторинга заболеваний Министерства здравоохранения Роман Родына.

Люди в Буковель приезжали из разных уголков Украины и сказать, что вспышка сформировался там, когда они уехали – нелогично. В регионе есть определенные национальные особенности празднования Рождества и это одна из возможных причин распространения инфекции. Эти праздники связаны с массовыми гуляниями и люди не совсем, мягко говоря, придерживались противоэпидемиологических требований. Увеличение количества случаев началось в горных районах Ивано-Франковской области, Закарпатской и Черновицкой, что приближена к Франковской.

В общем середина февраля, ближе к марту, у нас всегда был подъем по ОРВИ. Это было связано с началом обучения в школах и институтах. Интенсивность общения людей после новогодне-рождественских праздников повышается. И в сочетании с особенностями погоды влияет на заболеваемость острыми вирусно-респираторными инфекциями, к которым относится и коронавирус.

Ежегодно наблюдаем различные варианты географического распространения инфекции. Бывало такое, когда росли восточные регионы в сторону центра. Сейчас все началось с западных регионов: Франковская, Закарпатская, Черновицкая, Винницкая, Житомирская области. Подтягивается Львовщина. Восточные регионы – пока спокойные, но поскольку у нас ездит межобластной транспорт – рост заболеваемости произойдет на остальной территории Украины. Это прогноз на основании прошлых лет.

Мы можем противодействовать распространению инфекции путем введения дополнительных ограничений, предусмотренных обновленным постановлением Кабмина по адаптивному карантину. В регионах красной зоны будут действовать ограничения, которые действовали во время карантина зимних праздников. Могут быть более жесткие правила, потому что нам нужно остановить распространение инфекции.

Не забывайте о масках, антисептиках, воздержании от посещения совещаний, семинаров и других мест скопления людей.

Эпидемическая кривая по ОРВИ начинает идти на спад со второй половины марта до апреля. За счет внедрения дополнительных эпидемиологических мероприятий в красных зонах, за 2-3 недели заболеваемость должна уменьшиться. Но это при условии соблюдения карантина как гражданами, так и субъектами предпринимательской деятельности.

Речь не идет о введении общего карантина по всей Украине, у нас действует адаптивный вариант. Вводить жесткие ограничения в регионах с низким уровнем заболеваемости и госпитализации – было бы нелогичным. Это воздействие на экономику в том числе, поэтому мы должны найти баланс. При превышении индикаторов в течение трех дней – соответствующие регионы будут попадать в красную зону. Оранжевая зона – это сигнал местным властям по применению дополнительных мер.

Мы получили первые 248 результатов из клиники "Шарите", британский штамм пока не обнаружен. Проводим исследования образцов из Ивано-Франковской области – результаты будут до конца недели. Кроме того, в ближайшие недели получим еще 152 образцы из "Шарите". Будем наращивать исследования и в Украине, чтобы иметь возможность самим делать подобные анализы.