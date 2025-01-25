Срок для повторного прохождения ВЛК для ограниченно пригодных могут продлить: почему возникла проблема

В Верховной Раде и Офисе президента работают над тем, чтобы продлить срок для повторного прохождения медицинского осмотра ограничено пригодными военнообязанными и пока не применять штрафы. Согласно закону, они должны повторно пройти ВЛК до 4 февраля, но успеть могут не все.

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Об этом сообщила в Telegram глава ОП Ирина Верещук в пятницу, 24 января. На сегодняшний день большинство из них (более 1 миллиона человек) еще не прошли соответствующие медосмотры.

Это произошло в том числе и потому, что они не получали вызовов на ВЛК или не могут их получить в ТЦК из-за очередей.

Она пообещала, что власть будет разбираться, как это произошло и кто ответственен за неудовлетворительную организацию процесса.

"Во-первых, вместе с депутатами работаем над внесением законодательных изменений, чтобы продлить срок для повторного медосмотра ограниченно пригодными. Во-вторых, работаем над нормативными изменениями, чтобы пока не применять штрафы", – написала Верещук.

Также она отметила, что Министерство обороны и Министерство здравоохранения срочно обеспечивают надлежащие графики работы ВЛК, чтобы вовремя проработать всех пригодных.

Напомним, что президент Владимир Зеленский в апреле 2024 года подписал закон № 3621-IX "Об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту", предусматривающий отмену "ограниченно подходящего" статуса военнообязанных.

До 4 февраля 2025 года ограниченно пригодные должны были повторно пройти ВЛК, по результатам которой медики должны были решить, к какой группе будет принадлежать мужчина призывного возраста. Если этого не сделать, можно получить штраф от 17000 до 25 500 гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Минобороны заявляли, что до конца 2025 года планируют ввести в Реерв+ механизм, чтобы военнообязанные могли получать электронные направления на прохождение ВЛК через приложение без необходимости посещения ТЦК.

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