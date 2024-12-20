Направление на ВВК можно получить через Резерв+ без похода в ТЦК: что известно

Военнообязанные смогут получать электронные направления на прохождение ВВК через приложение Резерв+, не посещая ТЦК, Министерство обороны планирует внедрить данный механизм до конца февраля 2025 года. Результаты военно-врачебной экспертизы будут поступать в информационно-коммуникационные системы Минобороны, в частности в реестр "Оберіг", в электронном формате.

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Об этом шла речь на заседании Координационного центра по вопросам организации деятельности медицинских служб Сил безопасности и обороны. В совещании приняли участие представители Минобороны, Министерства здравоохранения, Медицинских сил ВСУ, медицинских служб разных родов и видов войск, а также других органов обороны и безопасности.

Директор департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова подчеркнула, что подобные нововведения направлены на качественную трансформацию института ВВК. Основной целью реформы является повышение эффективности работы ВВК, разграничение их функций с задачами территориальных центров комплектования, сокращение очередей в ТЦК и минимизация коррупционных рисков.

В свою очередь, заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что военное ведомство инициировало и внедряет реформу, направленную на цифровизацию, автономность и обеспечение объективности военно-врачебной экспертизы.

По ее словам, медицинский осмотр станет доступным в любом удобном медицинском учреждении из специального перечня, а результаты обследования с подписями ответственных лиц будут храниться в цифровом формате.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство обороны Украины рассматривает возможность внедрения функции отслеживания повесток в мобильном приложении Резерв+. Это позволит гражданам удобно получать информацию обо всех этапах доставки своих повесток, даже если они находятся вне своего города или дома, например в командировке или на отдыхе. В случае одобрения правительством эта функция будет реализована.

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