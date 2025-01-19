Кто должен пройти ВВК до 4 февраля: подробное разъяснение от Минобороны

Все граждане, ранее получившие статус "ограниченно пригодный", до 4 февраля должны пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК). Действующее законодательство исключает такую степень пригодности к военной службе.

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За несвоевременное прохождение ВВК грозит штраф от 17 тыс. до 25 тыс. 500 грн. Как рассказали в Министерстве обороны Украины 18 января, по результатам медицинского осмотра ВВК может принимать несколько видов постановлений.

Почему нужно пройти повторный медосмотр

В Минобороны объясняют, что все украинцы, которые до 4 мая 2024 года были признаны ограниченно пригодными, подлежат повторному медосмотру для определения пригодности.

Сделать это нужно в течение девяти месяцев со дня вступления в силу закона № 3621, то есть до 4 февраля 2025 года включительно.

Указанный закон вступил в силу 4 мая 2024 года. Согласно ему, из законодательства о воинской обязанности и военной службе исключены такие определения как "ограниченно пригодный к военной службе" и "непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно пригодный в военное время".

Какой статус может предоставить ВВК после медосмотра

По результатам медосмотра военнослужащих и других лиц (в том числе призывников и военнообязанных) ВВК может принимать следующие виды постановлений:

– "Пригодный": к военной службе; к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, военных вузах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;

– "Непригодный": к военной службе; к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев (принимается во время военного положения);

– "Нуждается": в освобождении от исполнения служебных обязанностей на определенное количество календарных дней; отпуске для лечения в связи с болезнью на определенное количество календарных дней; отпуске для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья) на определенное количество календарных дней; лечении в учреждении здравоохранения сроком не менее определенного количества календарных дней;

– "Временно непригодный": к прохождению сборов (постановление принимается в отношении военнообязанных, резервистов, призываемых на сборы); к военной службе (указать дату повторного осмотра).

– Не требует длительного лечения.

– другие соответствующие постановления.

Как пройти повторную ВВК

Организацией медосмотра и уточнением информации занимаются ТЦК и СП по месту жительства военнообязанных, говорят в Минобороны.

Прохождение ВВК возможно только по направлению, выданному ТЦК. Для выдачи направления ТЦК должно вызвать военнообязанного повесткой.

Если повестки не было, военнообязанный может лично обратиться в ТЦК для получения направления на ВВК, рассказали в министерстве.

Сколько действует постановление ВВК о степени годности

В соответствии с п.3.8 главы 3 раздела II Приказа №402 постановление ВВК районных, городских ТЦК и СП о степени пригодности военнообязанного к военной службе по призыву во время мобилизации, на особый период и/или во время действия правового режима военного положения действительно в течение одного года со дня окончания медосмотра.

Поэтому военнообязанным нужно каждый год обновлять медицинскую информацию.

Как будут наказывать за несвоевременное прохождение ВВК

Невыполнение нормы о своевременном прохождении ВВК является нарушением правил военного учета или законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, заявили в Минобороны.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях за это грозит штраф в размере от 1 тыс. до 1500 тыс. грн – или от 17 тыс. грн до 25 тыс. 500 грн.

Как изменится статус в Резерв+

Если лицо со статусом "ограниченно пригодное" не пройдет пересмотр до 5 февраля, электронный военно-учетный документ в Резерв+ останется без изменений.

Однако если ТЦК пришлет повестку на прохождение ВВК и не выполнит требования, в Резерв+ появится статус "в розыске".

В Минобороны добавили, что в настоящее время внедряют реформу ВВК. На первом этапе появится возможность отправить запрос о направлении на ВВК через Резерв+, получить уведомление с деталями и отправиться в медучреждение, указанное в направлении, без необходимости посещать ТЦК.

Этот этап должен быть реализован уже в январе.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 января министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в январе электронные направления на ВВК станут доступны в "Резерв+". По его словам, реформа, которую внедряет министерство, призвана "помочь восстановить доверие общества к системе ВВК, сделать ее справедливой и эффективной".

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