Ограниченно пригодные мужчины должны пройти ВЛК до 4 февраля: грозит ли наказание за игнорирование требования

До 4 февраля 2025 года мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие статус "ограниченно пригодный", должны пройти повторную военно-врачебную комиссию. Если лицо проигнорирует требование, оно может быть привлечено к ответственности, но только если ТЦК и СП ранее направляли военнообязанного на ВЛК.

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Статус годности или непригодности к военной службе начинается с Закона Украины от 21.10.1993 № 3543-XII "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и обновлений Закона Украины от 21.03.2024 № 3621-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении прав военнослужащих полицейских в социальную защиту".

Главное обновление документа заключается в том, что практически все индивидуальные оценки годности отменены, кроме четырех случаев, когда ВЛК решает между "непригодным" и "ограниченно пригодным" или "ограниченно пригодным" и "пригодным".

Также установлены ограничения по условиям прохождения службы с учетом состояния здоровья:

полностью пригодны;

пригодны для службы воинских частей, ТЦК и СП, вузов, учебных центров, учреждений, медицинских подразделений, подразделений логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.

Направление на ВЛК предоставляется:

для военнообязанного – ТЦК и СП;

для военнослужащего – командир части или учреждение здравоохранения, где он проходит лечение или реабилитацию, ТЦК и СП, где он находится на учете во время отпуска.

Без направления на ВЛК военнообязанный не может пройти медицинское освидетельствование, и медицинская комиссия не может провести осмотр без направления от ТЦК и СП. Если направление на ВЛК было вручено, лицо может быть привлечено к административной или уголовной ответственности в зависимости от обстоятельств дела и причин неявки.

Как сообщал OBOZ.UA, военнообязанные смогут получать электронные направления на прохождение ВЛК через приложение "Резерв+" без необходимости посещения ТЦК. МО планирует ввести этот механизм до конца февраля 2025 года. Результаты военно-врачебной экспертизы будут поступать в информационно-коммуникационные системы Минобороны, в частности в реестр "Обериг", в электронном формате.

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