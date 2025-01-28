Среди освобожденных – дочь военнослужащей: Украина вернула из оккупации еще пятерых детей

В рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA 28 января удалось вернуть на подконтрольные Украине территории еще пятерых детей. Им от 1,5 до 18 лет и они долгое время находились под российской оккупацией.

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Среди возвращенных – 15-летняя дочь украинской военнослужащей, которую недавно освободили из плена. Об этом сообщила советница по вопросам коммуникаций руководителя Офиса президента, операционный директор инициативы Дарья Заровна.

"Пока мама была в неволе, ее семья вынуждена была скрывать намерения о выезде, чтобы не навредить ей", – уточнила она.

По ее словам, также домой вернулся восьмилетний мальчик, который, несмотря на запрет оккупантов, все это время тайно учился в украинской онлайн-школе.

Кроме них, 17-летний юноша, который, имея жесткую проукраинскую позицию, лично обратился за помощью, чтобы вырваться из оккупации и продолжить строить будущее в Украине. Свое совершеннолетие он встретил уже дома.

Заровна подчеркнула, что каждый возврат – это сложная операция, которая требует координации многих усилий.

"Особая благодарность команде Офиса омбудсмана за организацию спасательной миссии и безопасное возвращение наших детей из оккупации. Мы продолжаем работать, чтобы вернуть домой каждого украинского ребенка", – добавила автор.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре Дарья Заровна выступила на Совбезе ООН. Она представила доклад о систематических грубых нарушениях прав украинских детей (убийства, сексуальные преступления, незаконные усыновления и милитаризация), которые РФ совершила за время полномасштабной войны.

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