'Россия никогда не сможет стереть своего авторства': Заривна в Совбезе ООН рассказала о преступлениях россиян в отношении украинских детей

В Совете безопасности Организации Объединенных Наций выступила Дарья Заривна – советница руководителя Офиса президента Украины и операционная директор инициативы главы государства Bring Kids Back UA. Она представила доклад о систематических грубых нарушениях прав украинских детей (убийства, сексуальные преступления, незаконные усыновления и милитаризация), которые РФ совершила за время полномасштабной войны.

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Пресс-служба ОП сообщила, что заседание Совбеза ООН 4 декабря было созвано для обсуждения и привлечения особого внимания мира к российским преступлениям против детей в Украине. Заривна поблагодарила США, которые сейчас председательствуют в Совбезе, за организацию дискуссии, а делегатов и докладчиков – за их выступления.

Украинка подчеркнула, что у Российской Федерации нет ни юридического, ни морального права на место постоянного члена Совета безопасности ООН.

"Россия никогда не сможет стереть свое авторство в зверствах, совершенных в Украине. Уже два года армия постоянного члена Совета безопасности – России – входит в перечень грубых нарушителей прав детей. Это впервые в истории ООН", – сказала она.

Заривна призвала мир оказать на Москву давление, чтобы заставить ее придерживаться международного права.

Статистика говорит о том, что в среднем каждую неделю гибнут и получают ранения по меньшей мере 16 детей. Из-за войны войны миллионы украинцев, в том числе несовершеннолетних, стали беженцами. Множество наших детей остаются на временно оккупированных россиянами территориях, вне доступа Украины и международных организаций.

Украина разыскивает около 20 тысяч несовершеннолетних граждан, которые стали жертвами незаконной депортации и принудительного перемещения. Но реальная цифра может быть в разы больше, ведь РФ не предоставляет информацию об этом.

"Но чтобы дать вам представление: уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова похвасталась, что "расселила" в России более 700 тысяч украинских детей", – сообщила операционная директор Bring Kids Back UA.

Наша страна вместе с Канадой положила начало Международной коалиции за возвращение украинских детей. К ней присоединились 41 страна и Совет Европы. Благодаря совместным усилиям домой удалось вернуть 1022 несовершеннолетних.

Заривна также напомнила о принятии на конференции по Формуле мира (которая состоялась 30–31 октября в Канаде) Монреальского обязательства, направленного на возвращение всех захваченных и депортированных украинцев.

"Мы благодарны Катару, Святому Престолу и Южно-Африканской Республике за их готовность к посредничеству. Но мы нуждаемся в большей помощи, больше действий и солидарности", – подчеркнула советница главы ОП.

Она показала иностранным политикам украинское свидетельство о рождении Маргариты Прокопенко и сравнила его с российским документом на имя Марины Мироновой. Эту девочку оккупанты похитили из Херсонского дома ребенка, сменили ей имя, место рождения и принудительно удочерили в семье депутата Госдумы Сергея Миронова.

Это только один из многих случаев. Воспитанники Херсонского дома ребенка прятались в подвале церкви, когда захватчики зашли в город.

"Но ФСБ нашла их. Их депортировали. Вы точно знаете где сейчас наши дети. Прекратите их мучить. Верните детей в Украину", – обратилась Заривна к представителям РФ.

Натаниэль Реймонд, исполнительный директор Гуманитарной исследовательской лаборатории Йельского университета и член Международной экспертной группы Bring Kids Back UA, представил обнародованный 3 декабря, после 20 месяцев расследования, отчет "Российская систематическая программа принудительного усыновления и опеки украинских детей".

Екатерина Рашевская, юридическая экспертка Регионального центра прав человека и член Международной экспертной группы Bring Kids Back UA, подчеркнула: более 1,5 миллиона украинских детей находятся в оккупации.

"Насильственное навязывание российского гражданства является целенаправленной политикой государства-агрессора. Дети без российских документов сталкиваются с дискриминацией даже в доступе к медицинской помощи, не говоря уже об образовательных и других услугах на оккупированных территориях", – подытожила она.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский 4 декабря встретился с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе. Они говорили о создании специального трибунала по поводу преступления агрессии и отдельно – об освобождении пленных и возвращении незаконно депортированных Россией украинских детей.

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