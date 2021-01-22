Советские власти еще в 1919 году отрицали проведение военных операций в Украине. Фотофакт

Советские власти еще в 1919 году отрицали проведение военных операций на территории Украины.

Архивная информация опубликована в Twitter "Исторические Фото". Это вырезка из газеты "Вольная Кубань" за 21 января 1919 года (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

В заметке с заголовком "Обычная советская ложь" говорится:

"Советское правительство объявляет, что оно не ведет никаких военных операций на Украине. Война на Украине есть война гражданская против контрреволюционеров Украины".

Напомним, история второго пришествия большевиков в Украину началась еще летом 1918 года. Тогда в Таращанском и Звенигородском уездах вспыхнуло восстание против власти гетмана Скоропадского, инспирированное двумя украинскими партиями: социал-демократами и эсерами. Восстание было подавлено частями немецкой армии и гетманской государственной стражи. Лидеры социалистов начали искать контакты с московскими большевиками.

13 ноября в Киеве тайно была избрана Директория, которая должна была возглавить мятеж против гетмана Скоропадского. А перед тем, 11 ноября, Совнарком красной России постановил в десятидневный срок начать наступление "в поддержку рабочих и крестьян Украины, восставших против гетмана".

После свержения Скоропадского правительство Директории столкнулось с тем, что на смену австрийско-немецким оккупантам в Украину вошли войска большевистской России.

Уже после падения Харькова Директория таки направила Москве ноту протеста. На что получила ответ, мол, никаких войск советской России на территории Украины нет, а военные действия происходят между армиями УНР и украинского советского правительства.

Директория объявила войну России только 16 января 1919 года. На тот момент уже были утрачены Харьков и Чернигов. А захватив 5 февраля Киев, большевики до конца мая установили советскую власть на большей части территории Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 января Украина отмечает День Соборности. В этот день в 1919 году был провозглашен Акт Воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.