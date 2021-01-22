День Соборности: Украина отмечает 102-ю годовщину воссоединения УНР и ЗУНР

В пятницу, 22 января, Украина будет отмечать День Соборности. В этот день в 1919 году был провозглашен Акт Воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

Это один из важнейших для нашего государства праздников, который символизирует единство и целостность украинской нации. Его история и главные традиции – далее в материале OBOZREVATEL.

Переговоры о воссоединении украинских земель велись с самого образования УНР и ЗУНР в 1917-1918 годах. 22 января 1919 года, в первую годовщину принятия IV универсала Украинской Центральной Рады о полной независимости УНР, в Киеве торжественно провозгласили Акт воссоединения Западной Украины с Поднепровской. Этот день был объявлен всенародным и государственным праздником.

Церемония началась в 12.00 на Софийской площади. "Отныне воедино сливаются веками оторванные друг от друга части единой Украины – Галичина, Буковина, Закарпатье и Поднепровская Украина", – говорилось, в частности, в зачитанном универсале. После церемонии провозглашения состоялся молебен и военный парад.

Праздник Соборности на государственном уровне впервые отметили в 1939 году в Хусте – столице Карпатской Украины, автономии Чехословацкой республики. В демонстрации в честь 20-летия Акта воссоединения участвовали около 30 тысяч украинцев со всего края.

В независимой Украине День Соборности официально отмечают с 1999 года, когда он был установлен указом президента Леонида Кучмы.

В декабре 2011 года президент Виктор Янукович издал новый указ, которым отменил праздник и вместо него установил "День Соборности и Свободы Украины". В ноябре 2014 года праздник был восстановлен указом президента Петра Порошенко.

Одной из главных традиций в День соборности является построение "живой цепи" единения. Впервые такая акция прошла в 1990 году, когда более миллиона человек, взявшись за руки, образовали цепь между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском.

Начиная с 2000-х годов "живую цепь" создают в Киеве вдоль моста Патона, символически объединяя правый и левый берега Днепра. Аналогичные акции под желто-голубыми флагами проходят и в других городах Украины.

В январе 2021 года в Украине в связи с пандемией действует локдаун и проведение массовых мероприятий в стране запрещено. Поэтому многие акции, мероприятия и флешмобы ко Дню Соборности будут проходить онлайн.

Так, в частности, к празднику в сети стартовала акция "Цепь Соборности Киев-Симферополь", в которой может принять участие каждый желающий. Кроме того, представители украинских общин Латвии, Литвы, Эстонии, России, Португалии и США выпустили ко Дню Соборности Украины трогательное поздравительное видео, в котором звучат патриотические стихи и строчки из стрелецких песен.

А на улицах Днепра по инициативе молодежного совета города 22 января планируют раздать тысячу экземпляров "Акта Злуки".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как Украина 29 лет назад на общенациональном референдуме выбрала независимость, распрощавшись с СССР. В опросе приняли участие более 31 миллиона человек, что составляло около 84% населения страны.