Сотни украинцев хотят улететь из Афганистана, – Кулеба

Около 200 граждан Украины находятся в Афганистане и просят помочь выехать из Кабула. О помощи с эвакуацией попросили еще четыре страны.

При этом количество украинцев, желающих эвакуироваться, все время меняется. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Hromadske.

По его словам, число плавает, поскольку кто-то из людей не сразу про себя заявлял, а кто-то заявил , а затем улетел на другом самолете. Министр подчеркнул, что украинцев не бросят в Афганистане.

Кулеба добавил, что в стране, захваченной талибами, остаются люди, которые могут избежать опасности, уехав оттуда. Особенно это касается женщин и детей.

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"Талибан" – это террористическая группировка, которая 15 августа 2021 года захватила власть в Афганистане. Главной целью "Талибана" является установление исламского эмирата – государства "истинной исламской системы", отказавшейся от западной культуры. Де-факто с 15 августа Афганистан уже стал государством-исламским эмиратом.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, поздно вечером в понедельник, 30 августа, войска США официально прекратили свое присутствие в Афганистане. Вывод американских войск завершился, когда последний самолет вылетел из аэропорта Кабула.