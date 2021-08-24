Слезы и слова благодарности: украинцы поддержали семьи погибших военных во время Марша защитников. Видео

На Марше защитников Украины, который проходил в Киеве на День Независимости, 24 августа, родственников героев, погибших в войне на востоке страны, приветствовали аплодисментами. Им также высказывали слова благодарности.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL с места события. В шествии принимали участие ветераны, волонтеры, а также люди, которые поддерживают украинских воинов на Донбассе. На видео показано, как приветствовали семьи Героев Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

В частности, родственники погибших держали в руках фотографии Героев, которые отдали жизнь на нашу страну в войне с Российской Федерацией.

Видео дня

Их приветствовали аплодисментами и скандировали "Спасибо!".

Также украинцы подходили к ним, обнимали и благодарили.

Отметим, в этом году, как и в прошлом, участники акции прошли маршем от столичного парка Шевченко до Майдана Независимости и Европейской площади.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время празднования Дня Независимости на Крещатике в Киеве вручил государственные награды украинским военным, государственным и культурным деятелям. В частности, звание Героя Украины и Орден "Золотая Звезда" присвоены солдату Сергею Белоусу (посмертно), старшине Максиму Ридзаничу (посмертно) и полковнику Евгению Сидоренко.

Кроме того, орден Богдана Хмельницкого III степени получил подполковник Виктор Кохан. Также ряд военных наградили медалями "Защитнику отечества" и "За воинскую службу".

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский не смог сдержать слез во время просмотра театрализованной постановки об истории Украины. Она была создана специально к празднованию 30-летия независимости Украины.