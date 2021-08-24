Зеленский в День Независимости присвоил звание Героя пятерым украинцам

Президент Владимир Зеленский во время празднования Дня Независимости вручил государственные награды украинским военным, государственным и культурным деятелям. Среди лауреатов – футболист Андрей Шевченко и певец Монатик.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Звание Героя Украины и Орден "Золотая Звезда" присвоены солдату Сергею Белоусу (посмертно), старшине Максиму Ридзаничу (посмертно) и полковнику Евгению Сидоренко.

Звание "Заслуженного артиста" получили актер театра Андрей Исаенко и певец Дмитрий Монатик.

Звание Героя Украины присвоили артисту Назарию Яремчуку (посмертно) и преподавателю физики из харьковского лицея №27 Илье Гельфгату.

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Орденом Свободы наградили президента Национального олимпийского комитета Сергея Бубку.

Орден князя Ярослава Мудрого V степени получили актер Вахтанг Кикабидзе, экс-тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, президент Нацакадемии педагогических наук Василий Кремень, кардиолог Василий Лазоришинец.

"Народным артистом" стал главный хормейстер Национального театра оперы и балета имени Т.Г. Шевченко Богдан Плиш, а также артист драматического театра имени Ивана Франко Александр Форманчук.

Орден Богдана Хмельницкого III степени получил подполковник Виктор Кохан. Также ряд военных наградили медалями "Защитнику отечества" и "За воинскую службу".

Как сообщал OBOZREVATEL, семь украинцев получили новую государственную награду "Национальная легенда Украины". Лауреатов лично оглашал президент Зеленский.