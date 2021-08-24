Зеленский прослезился во время парада ко Дню Независимости. Видео

Украинский президент Владимир Зеленский не смог сдержать слез во время просмотра театрализованной постановки об истории Украины. Она была создана специально к празднованию 30-летия независимости Украины.

Действие показывали в рамках торжественных мероприятий 24 августа на улице Крещатик в Киеве. Операторы успели поймать момент, когда президент стряхивает слезу с лица (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Так, в рамках постановки были показаны разные периоды истории Украины – начиная со времен Киевской Руси и заканчивая сегодняшним днем и войной на востоке Украины. Перформанс длился более десяти минут и сопровождался специальной музыкой и звуковым дизайном.

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Главной героиней постановки была маленькая девочка, которая проходила каждую локацию с букетом полевых цветов. В рамках представления девочка спустилась на Майдан Независимости, а затем по Крещатику побежала навстречу военным.

Во время того, как она подбежала к одному из военных и обняла его, украинский президент не смог сдержать слез.

Девочку, которую впоследствии обнял военный, на Майдане встретили с аплодисментами.

Все подробности празднования Дня Независимости – читайте в прямой трансляции OBOZREVATEL.

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