Зеленский прослезился во время парада ко Дню Независимости. Видео

Ольга Липич
Ольга Липич
Общество
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Зеленский прослезился во время парада ко Дню Независимости. Видео

Украинский президент Владимир Зеленский не смог сдержать слез во время просмотра театрализованной постановки об истории Украины. Она была создана специально к празднованию 30-летия независимости Украины.

Действие показывали в рамках торжественных мероприятий 24 августа на улице Крещатик в Киеве. Операторы успели поймать момент, когда президент стряхивает слезу с лица (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Так, в рамках постановки были показаны разные периоды истории Украины – начиная со времен Киевской Руси и заканчивая сегодняшним днем и войной на востоке Украины. Перформанс длился более десяти минут и сопровождался специальной музыкой и звуковым дизайном.

Видео дня
Перформанс показывал разные страницы истории Украины

Главной героиней постановки была маленькая девочка, которая проходила каждую локацию с букетом полевых цветов. В рамках представления девочка спустилась на Майдан Независимости, а затем по Крещатику побежала навстречу военным.

Девочка проходила каждую локацию с букетом цветов
Зеленский прослезился во время парада ко Дню Независимости. Видео

Во время того, как она подбежала к одному из военных и обняла его, украинский президент не смог сдержать слез.

Зеленский прослезился
Президент растрогался перформансом об истории Украины

Девочку, которую впоследствии обнял военный, на Майдане встретили с аплодисментами.

Зеленский прослезился во время парада ко Дню Независимости. Видео

Все подробности празднования Дня Независимости – читайте в прямой трансляции OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, нецензурная кричалка о президенте России все-таки прозвучала на параде в Киеве. Ее спели участники марша белорусов и националистов.

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