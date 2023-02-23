Сколько украинцев считают недопустимыми территориальные уступки России: результаты соцопроса

По состоянию на середину февраля 2023 года абсолютное большинство украинцев по-прежнему считают недопустимыми какие-либо территориальные уступки государству-террористу России. Согласно результатам соцопроса, никакие территориальные уступки недопустимы для 87% граждан нашей страны.

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При этом 9% опрошенных считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Киевского международного института социологии.

Примечательно, что в декабре 2022 года 85% считали уступки недопустимыми, но разница с текущим показателем – в рамках статистической погрешности. Социологи утверждают, что фактически изменений в настроениях украинцев не произошло. Также в декабре столько же, сколько и сейчас (8%) выступали за переговоры с РФ и были готовы отказаться от определенных территорий своей страны.

Стоит отметить, что настроения украинцев не разнятся в зависимости от регионов страны. Так, среди жителей Востока 82% против уступок (готовы на уступки – только 13%), а среди жителей Юга – 86% против уступок (готовы – только 9%).

По мнению социологов, общая готовность к тяжелым компромиссам является важным индикатором устойчивости и готовности дальше продолжать борьбу. Украинцы даже к концу непростой зимы сохраняют сплоченность и желание сопротивляться дальше жестокому агрессору. Поэтому социологи уверены, что любой план, где украинцам будет "продаваться мир в обмен территории", обречен на провал и неприятие обществом.

Напомним, абсолютное большинство украинцев (95%) верит, что наша страна сможет победить в развязанной Россией войне. Больше половины (63%) считают, что для этого нужно не менее полугода или больше времени. 42% респондентов предположили, что для окончания боевых действий нужно полгода-год.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Опрос, проведенный в ноябре 2022 года, показывает: даже в случае тактического ядерного удара со стороны России 89% украинцев хотят продолжать борьбу с агрессором. Более того, 85% считают приемлемым окончанием войны только возвращение всех украинских территорий, включая Крым и Донбасс.

– В среднем 61% жителей стран Евросоюза верят в победу Украины в войне с РФ. Больше всех верят в наши силы граждане Польши (81%).

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