Немцы назвали Россию самой опасной страной в мире – исследование института Allensbach

Согласно данным опроса, подавляющее большинство граждан Германии считают Россию страной, которая представляет самую большую угрозу миру на планете. Такое мнение разделяют 82% респондентов.

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Об этом сказано в "Отчете о безопасности за 2023 год" (Sicherheitsreport 2023), представленном социологическим институтом Allensbach и Центром стратегии и высшего руководства в Берлине.

Еще 60% опрошенных немцев назвали самой опасной страной Китай, а по мнению 52% наибольшая опасность исходит и будет исходить в ближайшие годы от Северной Кореи (КНДР).

Интересно, что всего два года назад, в 2021-м, всего 32% немцев считали Россию одной из наибольших угроз миропорядку, 46% отдавали свой голос за Китай, а 58% – за КНДР.

Отмечается, что этот опрос был проведен в январе текущего года, в нем участвовали немцы старше 16 лет. Жителям ФРГ показывали список из 14 государств и предлагали выбрать одну или несколько несущих самую большую, по их мнению, угрозу для мира. Также респонденты имели возможность назвать и своего "лидера", если его не оказывалось в списке.

Добавим, что сейчас граждан Германии больше всего тревожат война в Украине и инфляция – из-за них обеспокоены более 80% участников опроса.

Около 57% опрошенных пугает то, как быстро и сильно растет пропасть между богатыми и бедными, а также вероятность того, что Европе грозит новая волна беженцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, опрос показал, что американцы продолжают поддерживать украинцев. 65% взрослого населения США стабильно предпочитают, чтобы их страна помогала нашему государству в возвращении своих территорий, даже если это приведет к затяжному конфликту.

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