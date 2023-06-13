Кого точно не призовут на службу во время военного положения в Украине: полный список

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которую объявили после начала широкомасштабного нападения страны-террориста России на Украину. Вопросы касательно мобилизации в Украине регулируются соответствующим законом.

Видео дня

При этом документ содержит исчерпывающий перечень военнообязанных, не подлежащих призыву. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", к перечню тех, кого не берут на службу при мобилизации, относятся:

забронированные лица,

лица с инвалидностью,

временно непригодны к службе по состоянию здоровья (здесь требуется заключение военно-врачебной комиссии - он дается на срок до шести месяцев, а затем снова требуется в ВЛК),

женщины и мужчины, у которых трое и более детей младше 18 лет,

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет,

женщины и мужчины, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы,

женщины и мужчины, воспитывающие больного ребенка (поражение нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкология, психические расстройства, сахарный диабет I типа и т.п.),

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет,

военнообязанные, которые ухаживают за больной женой (супругом), ребенком или родителями, а также если имеют жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или если у родителей имеют инвалидность I или II группы,

опекуны лица с инвалидностью,

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей), а кто-то из супругов уже проходит военную службу,

работники органов военного управления, воинских частей, предприятий, учреждений и организаций Минобороны, ВСУ, службы спецсвязи, СБУ, Службы внешней разведки, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции, БЭБ, НАБУ, ДБР, Государственной исполнительной службы, Управления госохраны.

Следует отметить, что вышеперечисленные лица все же могут быть призваны на военную службу, но только с их согласия и только по месту жительства.

Кроме того, призыву не подлежат:

студенты, аспиранты и докторанты (только дневная или дуальная формы обучения),

научные работники и педагоги,

женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время АТО из числа военных, добровольцев, лиц, привлекавшихся к обеспечению проведения АТО,

женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Следует отметить, что из-за законодательной неурегулированности, ныне военнообязанные работники ГСЧС подлежат призыву во время военного положения, как и любые мужчины, пригодные к службе по состоянию здоровья и не имеющие иных оснований для отсрочки.

Поэтому депутаты предлагают внести изменения в ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", предусмотрев, чтобы работников ГСЧС не забирали в армию. Ведь это тоже фактически герои без оружия, обороняющие страну в тылу и спасающие мирных граждан там, куда достает своими ракетами и дронами враг.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине приняли законопроекты для усовершенствования работы ВЛК. Они будут регулировать процесс оформления документов для лечения военнослужащих.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!