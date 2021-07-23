Скандальная Бильченко после увольнения из университета заподозрила, что ее хотят убить

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
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Скандальная Бильченко после увольнения из университета заподозрила, что ее хотят убить

Скандальная профессор Евгения Бильченко предполагает, что ее пытаются убить. Она заявила, что после увольнения из Национального педагогического университета у нее серьезно ухудшилось состояние здоровья.

Об этом она написала на своей странице в Facebook. Бильченко отметила, что в психиатрической больнице ей назначили антидепрессанты.

"Мне дали очень легкий антидепрессант (миасер) в мышиных дозах (по полтаблетки наименьшей дозы) и еще раз напомнили о теле. Домой из дурки я приехала с полностью заложенным горлом и температурой. Придется опять где-то обследоваться, я уже не хожу. Вопрос: где? В меня закралась адская мысль, что, да, меня так пытаются убить. Но я готова принять и это", – пишет Бильченко.

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Позднее она добавила, что врач также назначил ей уколы иммуностимуляторов из-за "полного истощения организма".

Отметим, что Бильченко не раз отличилась скандальными заявлениями о разгуле "нацистов" в Украине и "колониальном" статусе Украины, несмотря на то, что преподавала в украинском вузе. Также она выступала против закона об украинском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июля стало известно о ее увольнении из Национального педагогического университета. Для этого была ликвидирована кафедра культурологии и философской антропологии.

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