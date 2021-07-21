Профессора университета Драгоманова Бильченко, назвавшую Украину "колонией США", уволили с работы

Скандальную профессора Национального педагогического университета им. Драгоманова Евгению Бильченко уволили с работы. Для этого пришлось ликвидировать целую кафедру кильтурологии и философской антропологии.

Об этом сообщила сама Бильченко в Facebook. Профессор призналась, что третья часть проведенных ею научных конференций и статей была совместно с российскими коллегами.

По ее словам, она ни о чем не жалеет.

"Мне бы хотелось, чтобы мир знал, как в Украине обращаются с политическими инакомыслящими", – написала Бильченко.

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Профессор занималась подыгрыванием российской пропаганде, заявляя о разгуле "нацистов" в Украине и "колониальном" статусе нашей страны. Также она выражала недовольство по поводу вступления в силу норм закона об украинском языке.

"Этот закон – лишь звено в цепи, очередной опухший лимфоузел в теле онкобольной американской колонии", – писала женщина.

Зимой 2013-2014 года Бильченко поддерживала Майдан. Но впоследствии якобы разочаровалась в Революции Достоинства и взялась активно просить прощения у "Донбасса и Одессы" и признаваться в любви к России.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще с июля 2017 года Бильченко внесена в базу "Миротворца" за "антиукраинскую пропаганду, отрицание российской агрессии и манипулирование общественно значимой информацией".