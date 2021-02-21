Скандальная Бильченко переписала известный стих о Майдане на российский лад

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
4,5 т.
Преподавательница НПУ Евгения Бильченко

Скандальная преподавательница Национального педагогического университета имени Драгоманова Евгения Бильченко переписала свой стих, который был одним из главных символов Майдана. Теперь в нем звучат месседжи российской пропаганды и оспаривается роль Революции Достоинства в современной истории Украины.

Оскорбительное стихотворение профессор, не скрывающая украинофобских взглядов, опубликовала на личной странице в Facebook в День памяти Героев Небесной Сотни – 20 февраля. Примечательно, что к своему посту она прикрепила фото Казанского собора в российском Санкт-Петербурге.

"20 февраля 2021 года. Аллюзия на мой текст от 21 февраля 2014 года", – написала Бильченко. В новом стихе она намекнула, что считает украинцев виновными в войне, развязанной Россией после событий на Майдане в 2014 году.

Кроме того, Бильченко позволила себе упрекать матерей погибших украинских Героев, а также активистов Майдана, которым удалось выжить в дни расстрелов.

Ниже приводим полный текст нового стиха пропагандистки без изменений.

***

Я – мальчик.

Я сплю, свернувшись в гробу калачиком.

Народ мой, глумясь над трупом, кладет в карман чеку.

Вчерашний крестьянин стал кабинетным люмпеном...

Жаль, девочка-врач спасла меня в революцию.

Я – девочка-врач.

На горе свое, я выжила.

Прошлась по войне, тела подминая жижею.

Теперь я в парламент вхожа, к самим правителям...

У мамы моей – скандал в подкаблучном Твиттере.

Я – мама

О совесть вытерев всю семью свою,

Я жду, что вернется сын мой, стрельбой отъюзанный.

Но прутся бригады адскими караванами...

Священник кропит в кусках ребятишек ванную.

Я – батюшка.

Вместо храма – руины. В гости к нам

Не хочешь приехать, рану вкусить Господнюю?

Какие слова сказать мне поэту грешному,

Когда не шмели, а деточки – под черешнями?

Я – просто поэт:

Никчемная загогулина

Всеобщей резни под знаменем Ахмадулиной.

О, если бы знала Белла моя ушедшая,

Как яд продает аптекарь для евтушенковцев!

Я – старый аптекарь.

Нет, я не обездоленный.

Сижу здесь и в ящик пялюсь. Меня уволили.

На смену мне племя новых наречий выросло:

Оно управляет Родиной в виде вируса.

Я – Родина.

Я ребенок – и сплю калачиком.

Назначенный государством, ко мне палач идет.

Он брюхо мне вскрыл: нет больше, на что позариться.

Мой Бог, я – не грунт, я – грант для колонизации.

Я – Бог.

И я тоже – Папа. Сынок мой звал Меня.

Но так повелось: спасает Гоморру свальную

Лишь Тот, кто Один висит на кресте, не жалуясь...

Встань, золотко.

Встань, Мой Мальчик.

Лети, пожалуйста.

Стих "Я – мальчик, я споб в гробу"
Стих Бильченко о Майдане
Казанский собор в Санкт-Петербурге

Отметим, что в изначальной редакции стиха Бильченко поддерживала евромайдановцев, восхищалась Небесной Сотней и осуждала преступления режима беглого экс-президента Виктора Януковича.

Стихотворение Евгении Бильченко о Революции Достоинства
Стих Бильченко о Майдане за 2014 год

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