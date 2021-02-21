Скандальная Бильченко переписала известный стих о Майдане на российский лад
Скандальная преподавательница Национального педагогического университета имени Драгоманова Евгения Бильченко переписала свой стих, который был одним из главных символов Майдана. Теперь в нем звучат месседжи российской пропаганды и оспаривается роль Революции Достоинства в современной истории Украины.
Оскорбительное стихотворение профессор, не скрывающая украинофобских взглядов, опубликовала на личной странице в Facebook в День памяти Героев Небесной Сотни – 20 февраля. Примечательно, что к своему посту она прикрепила фото Казанского собора в российском Санкт-Петербурге.
"20 февраля 2021 года. Аллюзия на мой текст от 21 февраля 2014 года", – написала Бильченко. В новом стихе она намекнула, что считает украинцев виновными в войне, развязанной Россией после событий на Майдане в 2014 году.
Кроме того, Бильченко позволила себе упрекать матерей погибших украинских Героев, а также активистов Майдана, которым удалось выжить в дни расстрелов.
Ниже приводим полный текст нового стиха пропагандистки без изменений.
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Я – мальчик.
Я сплю, свернувшись в гробу калачиком.
Народ мой, глумясь над трупом, кладет в карман чеку.
Вчерашний крестьянин стал кабинетным люмпеном...
Жаль, девочка-врач спасла меня в революцию.
Я – девочка-врач.
На горе свое, я выжила.
Прошлась по войне, тела подминая жижею.
Теперь я в парламент вхожа, к самим правителям...
У мамы моей – скандал в подкаблучном Твиттере.
Я – мама
О совесть вытерев всю семью свою,
Я жду, что вернется сын мой, стрельбой отъюзанный.
Но прутся бригады адскими караванами...
Священник кропит в кусках ребятишек ванную.
Я – батюшка.
Вместо храма – руины. В гости к нам
Не хочешь приехать, рану вкусить Господнюю?
Какие слова сказать мне поэту грешному,
Когда не шмели, а деточки – под черешнями?
Я – просто поэт:
Никчемная загогулина
Всеобщей резни под знаменем Ахмадулиной.
О, если бы знала Белла моя ушедшая,
Как яд продает аптекарь для евтушенковцев!
Я – старый аптекарь.
Нет, я не обездоленный.
Сижу здесь и в ящик пялюсь. Меня уволили.
На смену мне племя новых наречий выросло:
Оно управляет Родиной в виде вируса.
Я – Родина.
Я ребенок – и сплю калачиком.
Назначенный государством, ко мне палач идет.
Он брюхо мне вскрыл: нет больше, на что позариться.
Мой Бог, я – не грунт, я – грант для колонизации.
Я – Бог.
И я тоже – Папа. Сынок мой звал Меня.
Но так повелось: спасает Гоморру свальную
Лишь Тот, кто Один висит на кресте, не жалуясь...
Встань, золотко.
Встань, Мой Мальчик.
Лети, пожалуйста.
Отметим, что в изначальной редакции стиха Бильченко поддерживала евромайдановцев, восхищалась Небесной Сотней и осуждала преступления режима беглого экс-президента Виктора Януковича.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Бильченко в пророссийском ключе высказалась о переводе сферы обслуживания на украинский язык и обо всех сторонниках этого шага.
Так, принятие соответствующего закона педагог назвала "опухшим лимфоузлом на теле онкобольной американской колонии", а всех патриотов, борящихся за родной язык, – "фашистами".
Позже Бильченко пожаловалась президенту Украины Владимиру Зеленскому на угрозы об увольнении.
Кроме того, она заявила, что на Донбассе против Украины якобы не воюет Россия, и похвасталась дружбой с террористом "ДНР" Захаром Прилепиным.
В итоге Бильченко отстранили от пар. Она выразила недовольство преследованиями и заявила, что на фоне этого у нее якобы появились проблемы со здоровьем.
Коллектив НПУ, где работает Бильченко, нашел в ее деятельности ряд нарушений, в том числе и законов Украины.
Напомним, в 2018 году Бильченко заявила, что разочаровалась в Революции Достоинства.