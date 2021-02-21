Скандальная Бильченко переписала известный стих о Майдане на российский лад

Скандальная преподавательница Национального педагогического университета имени Драгоманова Евгения Бильченко переписала свой стих, который был одним из главных символов Майдана. Теперь в нем звучат месседжи российской пропаганды и оспаривается роль Революции Достоинства в современной истории Украины.

Оскорбительное стихотворение профессор, не скрывающая украинофобских взглядов, опубликовала на личной странице в Facebook в День памяти Героев Небесной Сотни – 20 февраля. Примечательно, что к своему посту она прикрепила фото Казанского собора в российском Санкт-Петербурге.

"20 февраля 2021 года. Аллюзия на мой текст от 21 февраля 2014 года", – написала Бильченко. В новом стихе она намекнула, что считает украинцев виновными в войне, развязанной Россией после событий на Майдане в 2014 году.

Кроме того, Бильченко позволила себе упрекать матерей погибших украинских Героев, а также активистов Майдана, которым удалось выжить в дни расстрелов.

Ниже приводим полный текст нового стиха пропагандистки без изменений.

***

Я – мальчик.

Я сплю, свернувшись в гробу калачиком.

Народ мой, глумясь над трупом, кладет в карман чеку.

Вчерашний крестьянин стал кабинетным люмпеном...

Жаль, девочка-врач спасла меня в революцию.

Я – девочка-врач.

На горе свое, я выжила.

Прошлась по войне, тела подминая жижею.

Теперь я в парламент вхожа, к самим правителям...

У мамы моей – скандал в подкаблучном Твиттере.

Я – мама

О совесть вытерев всю семью свою,

Я жду, что вернется сын мой, стрельбой отъюзанный.

Но прутся бригады адскими караванами...

Священник кропит в кусках ребятишек ванную.

Я – батюшка.

Вместо храма – руины. В гости к нам

Не хочешь приехать, рану вкусить Господнюю?

Какие слова сказать мне поэту грешному,

Когда не шмели, а деточки – под черешнями?

Я – просто поэт:

Никчемная загогулина

Всеобщей резни под знаменем Ахмадулиной.

О, если бы знала Белла моя ушедшая,

Как яд продает аптекарь для евтушенковцев!

Я – старый аптекарь.

Нет, я не обездоленный.

Сижу здесь и в ящик пялюсь. Меня уволили.

На смену мне племя новых наречий выросло:

Оно управляет Родиной в виде вируса.

Я – Родина.

Я ребенок – и сплю калачиком.

Назначенный государством, ко мне палач идет.

Он брюхо мне вскрыл: нет больше, на что позариться.

Мой Бог, я – не грунт, я – грант для колонизации.

Я – Бог.

И я тоже – Папа. Сынок мой звал Меня.

Но так повелось: спасает Гоморру свальную

Лишь Тот, кто Один висит на кресте, не жалуясь...

Встань, золотко.

Встань, Мой Мальчик.

Лети, пожалуйста.

Отметим, что в изначальной редакции стиха Бильченко поддерживала евромайдановцев, восхищалась Небесной Сотней и осуждала преступления режима беглого экс-президента Виктора Януковича.

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