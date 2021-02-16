Скандальная Бильченко объявила "карантин" в соцсети после отстранения

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
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Преподавательница НПУ Евгения Бильченко

Преподавательница Национального педагогического университета имени Драгоманова Евгения Бильченко, которую отстранили от пар, заявила, что объявляет "карантин" на своей странице в соцсети.

В Facebook она призналась, что после скандала из-за ее антиукраинских высказываний столкнулась с множеством проблем. Среди них – невозможность преподавать, преследования оппонентов и болезнь на нервной почве.

"Внимание! На странице объявляется карантин! Таки вынуждена вас огорчить: я не выдержала физически издевательства надо мной последнего месяца, тем более, что издевательство поддержали мои коллеги, лишив меня педагогического призвания. Я намерена искать фриланс, больше мне в этой стране ничего не хочется: ни науки, ни педагогики, ни сцены, ни поэзии", – написала Бильченко.

По словам украинофобки, из-за стрессов у нее начались кишечные кровотечения, и теперь ей предстоит процедура колоноскопии.

"По этой причине я больше не хочу использовать свою страницу как поле проявления бесов. Я показала миру уже достаточно. А коллегам пусть Бог будет судьей и наставником. Помощи пока не прошу, живу сегодняшним днем, потому что нахожусь в опасности, кроме того серьезно недомогаю физически", – добавила она.

Бильченко заявила, что ее посты смогут видеть и реагировать на них все, однако комментарии будут открыты только для друзей.

Евгения Бильченко

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