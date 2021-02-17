Университет нашел нарушения в лекциях скандальной преподавательницы Бильченко

В работе скандальной преподавательницы Национального педагогического университета имени Драгоманова Евгении Бильченко нашли ряд нарушений, в частности, Законов Украины.

Их обнаружили члены специальной рабочей группы университета, пишет "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

"В проанализированных лекциях имеются ошибки, которые ставят под сомнение владение профессором необходимыми для преподавания знаниями", – сообщили в пресс-службе.

В лекциях, которые вела Бильченко, зафиксировали нарушения Законов Украины "О высшем образовании", "Об образовании", "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Нарушила она и устав университета, так как значительную часть материалов преподаватель объясняла студентам на русском языке.

Кроме того, Бильченко уличили в использовании оскорблений при учащихся.

"Членами комиссии также выявлены факты словесного поношения коллег-культурологов, оскорбления достоинства коллег и идейных оппонентов, использование языка ненависти профессором Бильченко во время лекций для студентов бакалавриата и магистратуры", – рассказали в университете.

Ректору университета рекомендовали создать комиссию, которая проанализирует работу всей кафедры культурологии и философской антропологии. Ему посоветовали пригласить для этого ведущих специалистов Украины, которые не работают в данном ВУЗе.

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