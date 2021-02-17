Университет нашел нарушения в лекциях скандальной преподавательницы Бильченко
В работе скандальной преподавательницы Национального педагогического университета имени Драгоманова Евгении Бильченко нашли ряд нарушений, в частности, Законов Украины.
Их обнаружили члены специальной рабочей группы университета, пишет "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.
"В проанализированных лекциях имеются ошибки, которые ставят под сомнение владение профессором необходимыми для преподавания знаниями", – сообщили в пресс-службе.
В лекциях, которые вела Бильченко, зафиксировали нарушения Законов Украины "О высшем образовании", "Об образовании", "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Нарушила она и устав университета, так как значительную часть материалов преподаватель объясняла студентам на русском языке.
Кроме того, Бильченко уличили в использовании оскорблений при учащихся.
"Членами комиссии также выявлены факты словесного поношения коллег-культурологов, оскорбления достоинства коллег и идейных оппонентов, использование языка ненависти профессором Бильченко во время лекций для студентов бакалавриата и магистратуры", – рассказали в университете.
Ректору университета рекомендовали создать комиссию, которая проанализирует работу всей кафедры культурологии и философской антропологии. Ему посоветовали пригласить для этого ведущих специалистов Украины, которые не работают в данном ВУЗе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Бильченко оскорбительно высказалась о языковом законе в Украине и всех его сторонниках.
Она назвала очередной шаг украинизации "опухшим лимфоузлом на теле онкобольной американской колонии", а всех граждан, которые поддерживают новые правила, – "фашистами".
Позже педагог записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором пожаловалась на угрозы об увольнении.
В разгар скандала Бильченко похвасталась, что в России ее приняли в Международный союз поэтов.
Кроме того, она опровергла факт того, что на Донбассе против Украины воюет Россия, и похвасталась дружбой с террористом "ДНР" Захаром Прилепиным.
Из-за такой позиции Бильченко студентка первого курса магистратуры НПУ Мария Прошковская решила отчислиться из вуза.
В Минобразования заявили, что не могут уволить преподавателя, так как не имеют на это полномочий.